El fascinante fenómeno del túnel que divide dos microclimas en La Palma

España, conocida por su rica diversidad territorial y variados ecosistemas, guarda un secreto natural que ha cautivado a los espectadores y turistas por igual: un túnel que sirve como frontera entre dos microclimas totalmente distintos. Este fenómeno, recientemente capturado por un turista italiano, ha comenzado a circular en las redes sociales, revelando un asombroso contraste climático en apenas unos cientos de metros.

El túnel en cuestión se encuentra en las impresionantes Islas Canarias, específicamente en La Palma, también conocida como "La Isla Bonita". Las imágenes, que han sido ampliamente compartidas en la prensa local, muestran cómo al cruzar este túnel, los visitantes pueden experimentar una transición meteorológica sorprendente, pasando de nubarrones a los radiantes rayos del sol en un abrir y cerrar de ojos.

El video, que se ha vuelto viral, ofrece una perspectiva única de cómo, al atravesar este túnel, se puede apreciar la magia de la naturaleza en acción. A ambos lados de la misma montaña, se revela un marcado contraste en las condiciones meteorológicas. Los cielos oscuros y amenazantes en un extremo dan paso a una luminosidad radiante y despejada en el otro lado.

Aunque apenas se trata de unos cientos de metros, la transformación lumínica y climática es innegable, dejando atónitos a quienes tienen la oportunidad de experimentar este fenómeno de primera mano. Este descubrimiento pone de manifiesto la diversidad única que caracteriza a las Islas Canarias y resalta la asombrosa capacidad de la naturaleza para ofrecer experiencias visuales tan notables en un espacio tan reducido.

La Palma, Canary Islands, Spain.



This trip through a tunnel is a valid visualization of the orographic effect, which can cause a huge difference in weather between two sides of a mountain.pic.twitter.com/DA6rNLObCC