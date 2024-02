La ganadería de vacuno de carne de España consume un 65% menos de agua que la media mundial

En España se emplean en total unos 5.000 litros de agua por kilo de carne en toda la cadena de valor. Un tercio de la media mundial estimada por la FAO en unos 15.000 litros por kilo. Ocurre lo mismo con la huella de carbono, que resulta hasta un 66% menor que la media global según el informe "Evaluación del impacto ambiental de las cadenas de producción de carne de vacuno que integran sistemas de pastoreo y sin tierra". Este estudio, que se acaba de publicar en la revista “Animal”, ha sido liderado por científicos de la Universidad Politécnica de Valencia como Fernando Estellés, quien destaca la necesidad de su realización: “Hasta ahora no se conocía el verdadero impacto de la ganadería de vacuno de carne en nuestro país”. Según Raisa Tinitana, otra de las científicas del estudio, este análisis “permitirá sentar las bases para evaluar si los ganaderos en España están avanzando hacia el objetivo de neutralidad climática propuesto por la Comisión Europea para 2050”.

Además, señala el informe, hay otros aspectos destacados que se han tenido poco en cuenta el sistema productivo español. Uno es la captura de carbono no contabilizada y realizada por los pastos donde están las vacas. Así, se calcula que el secuestro de carbono puede llegar a compensar el 60% de las emisiones de los animales en pastoreo, o el impacto de la eliminación de vacas en el planeta, que podría dar lugar a que otros herbívoros salvajes ocuparan su espacio, emitiendo gases de efecto invernadero de manera similar a los rumiantes actuales, pero sin contribuir a la alimentación del planeta. Otro aspecto también importante es que “el 92% de la alimentación que consume la ganadería de vacuno de carne en España no compite con la alimentación humana y el 8% restante principalmente cereales como la cebada o el maíz no ejerce presión sobre el aumento del precio de los alimentos”, según reza el estudio

Manuel Laínez, otro de los científicos implicados en el estudio, ha subrayado durante la presentación de las conclusiones un último aspecto que explica estos datos: la eficiencia del sistema de producción utilizado en la ganadería de vacuno de carne en España que “optimiza el uso de recursos disponibles”.