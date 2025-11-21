Naturgy ha sido reconocida con una triple ‘A’, la máxima calificación, por parte de la agencia de rating Morgan Stanley Capital Internacional (MSCI), que mide la resiliencia de las compañías a los riesgos ligados a la sostenibilidad a largo plazo. La compañía energética lleva recibiendo este reconocimiento de forma consecutiva desde 2017, siendo la empresa española que lo recibe de forma ininterrumpida desde hace más tiempo. El índice ha valorado positivamente la menor huella de carbono, el liderazgo en prácticas de gobernanza, y la política de seguridad y salud en el trabajo como aspectos en los que destaca el trabajo que realiza la compañía por implantar medidas e iniciativas que profundizan en una visión sostenible de su modelo de negocio. La compañía ha reducido un 27% su huella de carbono desde 2017 con inversiones en renovables.

Denuncian los contaminantes de la ropa de Shein

Greenpeace ha analizado la ropa de Shein y concluye que un tercio de la ropa analizada por la organización, incluyendo prendas infantiles, contenía sustancias químicas peligrosas que superan los límites establecidos por el Reglamento Europeo de Sustancias Químicas (REACH). Una de las prendas analizadas en España supera más de 600 veces los niveles permitidos de PFAS, sustancias relacionadas con tumores.

Oracle en jaque financiero por la burbuja de la IA

El peligro de una burbuja IA se extiende por el sector tecnológico. Ahora es Oracle la que se se desploma un 30% en bolsa. La firma fue una candidata inesperada en la carrera por la IA, pero su fuerte apuesta, reflejada en el acuerdo con Chat GPT y Softbank para una inversión conjunta de 100.000 millones de dólares inicial y otros 500.000 en total, la pone ahora en riesgo y la enfrenta a graves caídas en bolsa.

SEO/BirdLife ratifica el deterioro de las aves en España

SEO/BirdLife acaba de presentar el informe El Estado de las Aves de España 2024, una radiografía del estado de conservación de especies. La pérdida de hábitats y eventos extremos como los incendios forestales del verano de 2025, consiguen que la situación general de las especies no mejore y haya una merma general de cría. Especialmente delicada es la situación de las aves nocturnas, agrícolas o esteparias.

Libros

«Historia de la física cuántica. Volumen III» • José Manuel Sánchez Ron • Editorial crítica •29,90 euros

E l tercer y último tomo de la Historia de la física cuántica nos adentra en el periodo que va de la creación de la física nuclear al descubrimiento del bosón de Higgs. Arranca con el descubrimiento en 1932 del neutrón y del positrón, origen a la física nuclear, detallando la historia que esconde esta rama que estudia los núcleos atómicos. Destacan episodios como el nacimiento y desarrollo de la física de partículas elementales y de altas energías, o la controvertida construcción de la bomba atómica y su enorme repercusión en la Guerra Fría. Conoceremos las secuelas de la creación de los circuitos integrados y sus consecuencias socioeconómicas como el establecimiento de Silicon Valley o la historia del denominado Modelo estándar de la física de partículas, que predecía el bosón de Higgs.