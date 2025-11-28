Soluciones disruptivas para reducir emisiones

El Hub de innovación tecnológica industrial fundado por ArcelorMittal, Holcim, Iberia y Repsol, All4Zero, presenta 10 nuevas soluciones tecnológicas para acelerar la descarbonización industrial. Las soluciones, desarrolladas por startups y centros tecnológicos de España, Reino Unido, Alemania y Canadá, se vinculan a la captura y transporte de CO₂, la reutilización de aguas industriales, el reciclaje químico de poliuretano y la valorización energética de lodos de depuración. «Tras semanas de análisis y estudio, los técnicos y especialistas del Hub procedentes de las distintas compañías que forman la alianza han evaluado las propuestas en sesiones conjuntas que combinan conocimiento científico, experiencia industrial y perspectivas complementarias. Este trabajo coordinado permite seleccionar las soluciones con mayor potencial y avanzar posteriormente con las startups en el desarrollo de pruebas de concepto orientadas a la descarbonización Las tecnologías presentadas destacan por su carácter disruptivo y su potencial para impulsar una transformación real en la industria. Además, siete de las 10 soluciones tecnológicas seleccionadas son españolas, concretamente de la Comunidad Valenciana, Aragón, Comunidad de Madrid y Navarra», detallan los portavoces del hub.

Las diez propuestas de este año se han seleccionado de entre 160 iniciativas presentadas y se suman a las de 2024, cinco de los cuales ya se han puesto en marcha. Los proyectos ya en marcha están relacionados con la captura y mineralización de CO₂, la reutilización de aguas industriales, la valorización de residuos y la producción de hidrógeno renovable. «Entre las iniciativas destacan la colaboración con SBS en la transformación de CO₂ en productos de valor añadido; el uso de IA e imagen hiperespectral junto a CIRCE para mejorar la valorización de residuos; la regeneración de agua en instalaciones de Iberia mediante la tecnología de Teqma; la desalinización avanzada con Eurecat; y el desarrollo de una electrólisis más eficiente con Power to Hydrogen (P2H2). Estos proyectos reflejan el compromiso de All4Zero con el escalado de soluciones tecnológicas disruptivas».