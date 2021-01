Después de “Filomena” ¿tienes claras las diferencias entre un SUV y un Todoterreno?

Desde hace más de 15 años una moda invade el mercado: los SUV o todocamino, coches con estética “campera”, una altura mayor que un coche convencional y un espacio interior que, a priori, parece más amplio que otros vehículos. Sin embargo, frente a su apariencia, muchos conductores quedaron atrapados con sus todocamino tras el paso del temporal “Filomena”. Pero ¿cuáles son las diferencias entre un SUV y un todoterreno?

Todocamino o SUV

Tiene mayor altura, puede incorporar tracción total e incluso sistemas específicos para rodar sobre determinadas superficies lejos del asfalto. Pero la mayoría no equipa neumáticos para estas condiciones porque el 95% de los recorridos que realiza el vehículo los hace sobre asfalto, en carretera. El fabricante prima el confort sobre la carretera en lugar del campo, un lugar que, en la práctica, el cliente visita poco. La clave para que un todocamino responda a todas nuestras necesidades sería incorporar neumáticos de 4 Estaciones (mixtos para todo el año) o neumáticos de invierno (desde noviembre a marzo). En caso contrario, son capaces de superar algunas dificultades frente a los coches convencionales. Pero poco más. Un coche normal con neumáticos de invierno podría hacer casi lo mismo, salvo por la altura.

Todoterreno

Son coches con más altura práctica que un SUV, neumáticos específicos mixtos (incluso de tacos) y una clara tendencia al off road, es decir, a la conducción por caminos no asfaltados. Su comportamiento en carretera es correcto (cada vez mejor por la electrónica que gobierna la suspensión), pero no el mejor ni el más cómodo, sin embargo, pueden con todo sobre superficies rotas. Son modelos como el Toyota Land Cruiser, los Land Rover Defender y Discovery (algunas versiones), el Jeep Wrangler, algunas variantes Trailhawk de Jeep como el Renegade o Grand Cherokee, el Mercedes Clase G o pick up (camionetas) como el Mitsubishi L200, el Ford Ranger, Jeep Gladiator o Toyota Hilux.

En cualquier caso, si los conductores que quedaron atrapados en la carretera debido al temporal, llevaran el coche que llevaran, hubieran incorporado neumáticos de invierno o de 4 estaciones “Filomena” hubiera sido una anécdota.