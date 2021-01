Circular sin ruedas de invierno: como salir a la calle en chanclas y sin calcetines

¿Por qué ese coche puede y el mío no? Esa era la pregunta que muchos conductores se hicieron ayer cuando veían a otros, muy pocos, vehículos circular por la carretera nevada y helada con total normalidad. Escapar del atasco sin más. La respuesta no está en que sea un todocamino o un 4X4. La clave está en el uso de los neumáticos adecuados. Ayer, desde las 22:00 h, el ayuntamiento de Madrid sólo permitía la circulación para vehículos con neumáticos de invierno o cadenas. ¿Saldrías en invierno en chanclas y sin calcetines para andar por la calle? Con los coches ocurre algo parecido. Es una cuestión de seguridad.

¿Qué son los neumáticos de invierno y los All Seasons?

Los neumáticos de invierno tienen compuestos y un dibujo diferente. Evacúan más agua en lluvia, agarran más sobre asfalto mojado, frío y sobre la nieve y no es necesario poner las cadenas. Se usan desde noviembre a marzo en toda Europa. Mientras tanto, el taller hace de “guardería” para los neumáticos de verano. Los All Seasons (para las 4 estaciones) son neumáticos mixtos que combinan las propiedades de un neumático normal con otro de invierno. No son tan eficaces para condiciones más extremas, pero sí para lo que ocurrió ayer en Madrid, por ejemplo. Los neumáticos normales pierden toda su eficacia en esta clase de condiciones y muchos conductores quedaron ayer atrapados.

¿Cuánto cuestan?

Se pueden encontrar casi al mismo precio que las ruedas normales y el taller cobra un pequeño extra por guardar los otros. El cambio de un juego a otro no lleva más de 40 minutos y se realiza dos veces al año. El coste, para tres o cuatro años, puede alcanzar los 300 euros en total y se podrían usar varios inviernos.

¿Y qué pasa con mi todocamino?

Son coches con una altura mayor y en muchos casos con tracción total, pero sus neumáticos, en la mayoría de los casos, son de verano y no sirven para afrontar condiciones de nieve o grandes heladas.