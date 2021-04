Las ventas de coches vuelven a desplomarse

Un termómetro económico como las ventas de coches en España continúa a la baja y sin signos de recuperación. El pasado mes de marzo las matriculaciones cayeron un 30% comparado ya con el mismo mes de marzo de 2019, ya que en ese mismo periodo de 2020 el estado de alarma cerró todos los concesionarios y las ventas se redujeron a apenas 37.000 unidades. Ahora, compararlo con aquel momento sería inútil y ofrecería una información falsa de la situación, un espejismo. Y todo eso, a pesar de tener dos días más laborables. En concreto, las matriculaciones de turismos y todoterrenos registraron una fuerte caída del 30%, hasta las 85.819 unidades. El acumulado del año marca ya una caída del 41,3%, hasta las 186.061 unidades, respecto del mismo periodo de hace dos años. En marzo de 2019 las ventas fueron de 114.164 unidades y en 2018, 138.259.

Por canales, el mercado se resiente de la ausencia de turismo, un momento en el que los alquiladores subían sus compras de cara a renovar sus flotas para los turistas. Las restricciones de movilidad han provocado que este canal caiga un 38,6% respecto del mes de marzo de 2019. Es el canal que registra mayores descensos.

Noemi Navas, directora de Comunicación de ANFAC, explicó que “la comparativa de las ventas del primer trimestre de 2021 respecto del mismo periodo de 2019 revela que la recuperación está lejos de llegar al sector de la automoción en España. Con una caída acumulada en el trimestre superior al 40%, no se detecta ningún signo a corto plazo que haga pensar que esta reducción del mercado se va a compensar en breve. La recuperación de la automoción está muy ligada a la del turismo y a la confianza de los consumidores y estos indicadores dependen en gran medida del ritmo de vacunación y de la situación económica general. Además, no hay que olvidar que el Impuesto de Matriculación se subió de facto en enero y que el plan RENOVE se canceló sin haber gastado todo el presupuesto. Tendremos que esperar al menos al segundo semestre para ver datos de mejora. Por este motivo, ANFAC empeoró sus previsiones de matriculaciones de 2021 a las 925.000 unidades, un 26% menos que en 2019”. Por su parte, Juan Luis López, responsable de asuntos públicos de FACONAUTO, indica que “el dato de matriculaciones de marzo nos tiene que preocupar, porque está a un 29% por debajo que lo que se matriculó en marzo del último año “normal” para el sector, que fue 2019. Mucho nos tememos que esta caída marcará tendencia el resto del ejercicio, ya que la vacunación de la población va más lenta de lo esperado y se suceden todavía las restricciones a la movilidad. De esta manera, queda en suspenso la remontada que vislumbrábamos para el segundo semestre, por lo que nuestra previsión de ventas para este año es la más pesimista: unas 950.000 unidades, muy lejos de las 1,2 unidades registradas en 2019 y a las que debemos aspirar. Dentro de estos datos, vemos también con preocupación cómo el canal de particulares, que refleja el comportamiento de las familias, está en mínimos históricos y apenas acapara el 40% de todas las matriculaciones. Es necesario ampliar el foco a la hora de poner en marcha los planes de impulso a la movilidad eléctrica y tener en cuenta no solo el vehículo 100% eléctrico, sino también la amplísima gama de vehículos electrificados que están disponibles en los concesionarios y que pueden jugar un papel importante para avanzar hacia la descarbonización, pero sin dejar de lado la urgencia de reactivar el mercado”.

Finalmente, según la directora de Comunicación de Ganvam, Tania Puche, “el juego matemático hace que el balance salga llamativamente alto porque estamos comparando con un mes atípico, como el de marzo del año pasado, que en la práctica tuvo 15 días inhábiles por el cierre del país a causa del coronavirus. Estamos lejos de las 100.000 unidades mensuales que marcarían un comportamiento aceptable y además, si tomamos como referencia el mismo mes del año 2019, nos quedamos alrededor de un 30% por debajo, lo que pone de manifiesto la debilidad de la demanda, en un momento en el que una nueva ola de contagios empieza a asomar la cabeza, eclipsando la recuperación económica. Por eso es tan importante que se cumplan las previsiones del Gobierno y España sea capaz de triplicar el ritmo de vacunación para llegar al 70% de la población en verano. Si esto ocurre empezaremos a ver algo de luz, sobre todo, porque las flotas de las empresas de alquiler, que tienen mucho peso en nuestro mercado, comenzarán a renovarse por la reactivación de la temporada turística. No obstante, cerraremos el año por debajo del millón de unidades, lo que evidencia la necesidad de poner en marcha medidas dinamizadoras que contribuyan a recuperar los volúmenes de ventas y evitar la destrucción de empleo en un sector que, solo en la parte de distribución, da trabajo a 350.000 personas”, concluyó.