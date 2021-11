El mítico Renault 4L se incorpora a la flota de Zity en Madrid

Si eres un romántico o un amante de los coches de antes, tendrás la oportunidad de montarte en uno de los míticos Renault 4L. El conocido “cuatro latas”. Y entrar con él por el centro de Madrid, como en los años sesenta. Se ha convertido una unidad de este modelo a motor eléctrico y ya está en servicio en Zity, una empresa de carsharing para servicio compartido. Todo un sueño para los románticos.

Y es que ahora se cumplen 60 años del nacimiento del 4L, que es uno de los automóviles míticos de la historia de nuestra automoción. Por su precio, robustez, durabilidad, tamaño y ergonomía se convirtió en uno de los coches más icónicos, que alcanzaron cifras de ventas superiores a las 800.000 unidades en España. De hecho, todavía son numerosos los 4L que pueden verse circulando por las carreteras españolas.

El 4L llegó en 1961, y su sencillez, precio y versatilidad lo posicionaron rápidamente como la opción idónea para la clase media trabajadora. Era un vehículo apto tanto para la circulación por la ciudad, como por los caminos, y en poco tiempo se convirtió en una solución accesible para todos al mundo de la automoción. Se comercializó durante 25 años y se vendieron más de 8 millones de unidades.

Y precisamente para celebrar este 60 aniversario y fomentar la movilidad sostenible, la compañía de “carsharing” Zity ha fabricado una unidad el vuejo 4L con un motor totalmente eléctrico de cero emisiones. Un coche único en el mundo y que se podrá conducir en régimen de coche compartido. Es seguro que lo veremos con frecuencia ya que, a la rareza de este ejemplar, que tendrá sin duda muchas peticiones, se une el hecho de que, según los datos recopilados en el servicio de Zity, cada vehículo de carsharing es utilizado entre 8 y 10 veces más que un vehículo particular. Por otra parte, según una encuesta realizada por la compañía, el 85% de sus usuarios seguirá utilizando el servicio a medio plazo y, por tanto, no tienen planes de comprar un coche particular.

Mucho han cambiado las ciudades desde que el Renault 4L comenzó a circular por ellas. El gran reto actual de las ciudades, cada vez más pobladas, es garantizar la movilidad y reducir la contaminación. En todo el mundo se están tomando estas distintas medidas que persiguen objetivos, con una normativa europea que camina hacia políticas medioambientales cada vez más restrictivas. Desde las zonas de exclusión de tráfico rodado dependiendo de las emisiones de los vehículos, la peatonalización de áreas residenciales, los peajes urbanos, la electrificación de las flotas de transporte público. etc...