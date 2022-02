Jeep 4xe: más fuerte, más ecológico

Cuando el grupo FCA (Fiat, Alfa Romeo, Lancia…), ahora Stellantis, fue de compras por Estados Unidos y sumó a su conglomerado otras marcas como Dodge o RAM, muy pocos podían imaginar que una de las grandes triunfadoras de esta absorción en Europa sería Jeep. La marca de todoterrenos más famosa del mundo luchaba contra la corriente ecologista que movía, y mueve, el mundo, pero, al igual que otras compañías, la electrificación le a servido para reforzarse en el camino.

Jeep Renegade 4xe FOTO: Ph.Alberto Giorgio Alquati Jeep

El éxito de modelos como el Renegade o el Compass en países como Estados Unidos, España o Italia ya no sorprende y ahora, con la llegada de las variantes híbridas enchufadles, estos coches pueden convertirse en una de las sorpresas del mercado en los próximos años. Jeep es un especialista en vehículos polivalentes capaces de comportarse de forma notable lejos del asfalto y tener el mismo rendimiento sobre la carretera. Lo demuestran con el Renegade, el Compass y el Wrangler que forman parte de la gama denominada «4xe». Los tres cuentan con versiones híbridas enchufables, etiqueta 0 y todo eso sin perder carácter, porque los tres conservan, incluso aumentan, sus capacidades off road gracias a la electrificación.

El Renegade rinde una potencia conjunta de 240 cv, el Compass 190 y 240, y el Wrangler asciende a 380. Son potencias considerables en todos los casos. En ciudad, las tres variantes tienen una comportamiento suave, silencioso, agradable, eso sí, en el caso del Wrangler hay que tener en cuenta su altura, su dirección y su querencia a huir del asfalto. Pero es un placer rodar con un coche así en modo cien por cien eléctrico por el centro de la ciudad. La autonomía de ambas versiones supera los 50 kilómetros en modo eléctrico y recargar la batería no lleva más de dos horas en un cargador tipo wallbox o cuatro si se realiza en un cargador más doméstico. El consumo medio de combustible homologado según WLTP no supera los 2,1 litros a los cien. Pero cuando desaparece la acción del motor eléctrico la cifra sube considerablemente, más de lo deseado. En el caso del Renegade es fácil hacer medias de 7,5 litros. Eso sí, su capacidad off road nada tiene que ver con otros todocaminos del mercado. Cualquier Jeep va mucho más allá.

El Wrangler adopta dos motores eléctricos de apoyo al propulsor térmico de 2 litros (que ya da 272 CV). El denominado «P1» es un motor pequeño que oficia de arrancador y de regenerador de energía, mientras que el “P2″ (integrado en la caja de cambios) aporta 107 kW extra directamente a la transmisión. En total, la potencia combinada de los tres asciende a 280 kW o 380 CV, con un par de ¡637 Nm! Toda esa potencia se canaliza a través de la conocida caja de cambios automática ZF de ocho velocidades, que cuenta con una reductora Rock-Trac para afrontar los obstáculos propios del off-road. La batería de este híbrido es pequeña y va repartida en compartimientos estancos bajo los asientos traseros. Está fabricada por Samsung, tiene 17,3 kWh y cuenta con 8 años de garantía. El conductor puede elegir entre tres modos diferentes: híbrido, eléctrico o «e-set» (preferencia de combustión), pero no se puede eliminar la hibridación. La autonomía en modo completamente eléctrico es de 53 km (45 en carretera) y tiene autolimitada la velocidad punta a 130 km/h. En 2022 llegará el esperado Grand Cherokee híbrido enchufable, un modelo que incrementará las ventas de híbridos de la marca en España, que ahora se sitúa en un 15%. Además, recientemente versiones con hibridación ligera para el Renegade y el Compass. El precio de la gama híbrida enchufable arranca, con ayudas, en 36.000 euros.