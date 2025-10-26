Adiós a un mito: Alpine anuncia que deja de producir el mítico A110

Uno de los modelos más míticos de la historia del automovilismo deportivo deja dejará de producirse. El Alpine A110 en su segunda vida mantenía las formas y virtudes del biplaza que fue el rey de los rallyes internaciones durante décadas. La marca deportiva de Renault ha anunciado que se prepara para producir las últimas unidades del icónico A110 de segunda generación, con 1.750 ejemplares, incluyendo solo 50 A110 R 70. Unos ejemplares que se convertirán en piezas de colección para sus propietarios.

Producido en la planta Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé, la fabricación de la generación de A110 actual finalizará a mediados de 2026. Comienza de esta forma la cuenta atrás para el modelo más emblemático de la marca antes de su transformación en un auténtico deportivo eléctrico, primer vehículo en incorporar la plataforma APP, desarrollada íntegramente por Alpine para sus modelos de alto rendimiento. Lanzado por Jean Rédélé en 1962, la primera generación de Alpine A110 se caracterizaba lo sus virtudes de ligereza, espíritu deportivo y estilo francés. Fue, el ganador del Campeonato Mundial de Rallyes en 1973 y cuenta con centenares de victorias en esta especialidad y varios títulos en el Rallye de Montecarlo.

En 2017, A110 marcó el regreso de la marca. Con profundas raíces históricas, A110 encontró rápidamente su nicho de entusiastas y se consolidó como una referencia en su categoría en términos de ventas. Tanto es así que su curva de ventas ha seguido creciendo durante toda su vida comercial, incluso en su fase final. La producción total alcanzará cerca de 30.000 unidades. Los nuevos Alpine serán los A290 y A390 que montarán solo motores solo eléctricos.

El A110 se puede aún encontrar en tres versiones. La de entrada está equipada con un motor de 252 caballos a un precio de 67.800 euros. El A110 GTS sube su potencia hasta los 300cv. Y puede llevar un kit aerodinámico, con un precio de 83.000 euros y finalmente está el A110 R 70: como versión limitada ultra deportiva con partes de fibra de carbono y edición limitada a 770 unidades, disponible desde 124.800 euros.