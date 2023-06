¿La DGT impondrá que hagamos este nuevo trámite cada vez que queramos prestarle nuestro coche a alguien?

“miDGT”, la aplicación de la Dirección General de Tráfico no es un simple portadocumentos digital. Además de ayudarnos a evitar sanciones por no llevar el carnet de conducir encima o por llevar un documento que no está en vigor, también nos permite consultar y controlar los puntos del carnet que nos quedan, mostrar los papeles de los vehículos que tenemos a nuestro nombre, pagar nuestras multas, pedir una cita previa, etc. Realizar estos y muchostrámites de forma telemática promete agilizar la gestión y ahorrar tiempo a los conductores.

Pero lo más interesante de esta aplicación es que, a partir de la reforma de la ley de tráfico del 21 de marzo del pasado año 2022, se equiparó por primera vez la validez de los documentos en formato digital y en formato físico. Desde entonces, cualquier conductor puede acreditarse simplemente mostrando el fichero del carnet de conducir que incluye la aplicación “miDGT”. Además, le permitirá mostrar el resto de la documentación obligatoria del vehículo, es decir, el permiso de circulación y la tarjeta de la ITV.

La App de la Dirección General de Tráfico permitirá que cualquier conductor gestione datos, reciba avisos y noticias de interés y realice los principales trámites con la DGT DGT

Es decir, que -en rigor- ya no es necesario llevar toda la documentación obligatoria en papel en la guantera… basta con llevar la aplicación de la Dirección de Tráfico preparada. Ahora bien, prescindir por completo del formato físico presenta una serie de problemas prácticos. El primero es que los teléfonos móviles, sobre todo si son un poco antiguos, suelen fallar a menudo… y además tienen la mala costumbre de quedarse sin batería en el peor momento posible. Y ese momento es cuando estamos frente a un agente de Tráfico.

Otro problema de este sistema es prestar el coche. Si necesitamos dejarle el coche a nuestro hijo, a nuestra novia o a nuestro amigo, no podemos dejarle también nuestro teléfono móvil. O al menos es una alternativa bastante poco razonable para solucionar el problema. Estos problemas han hecho que la Dirección General de Tráfico trabaje ahora en un nuevo mecanismo que permitirá “ceder” los papeles del vehículo a otro usuario a través de “miDGT”, de forma que no conduzca indocumentado.

Una alternativa que se ha estado barajando es la replicar el sistema QRque se utiliza en los vehículos de alquiler. Es un mecanismo bastante sencillo mediante el cual los agentes de la autoridad podrán conocer en tiempo real la información que el propietario del vehículo ha suministrado a la app de la DGT de la persona que esté conduciendo el vehículo, generándose un código QR de un solo uso mediante el cual los agentes podrán ver la documentación actualizada.

Ahora bien, cualquiera de estos sistemas todavía está en fase embrionaria, así que por ahora deberemos seguir haciendo lo que hemos hecho siempre. Es decir, llevar el permiso de circulación, tarjeta de la Inspección Técnica de Vehículos o ITV en la guantera y el permiso de conducir en la cartera. De esta forma, podremos evitar que tanto nosotros, como el conductor ocasional de nuestro vehículo, nos veamos en la tesitura de tener que pagar una multa por no poder presentar la información pertinente.

Un agente de la Guardia Civil en un dispositivo de vigilancia de tráfico . Carlos Luján / Europa Press Carlos Luján Europa Press

¿Qué necesito para descargarme la app?

Antes de proceder a la descarga de la aplicación es necesario estar dado de alta en el sistema cl@ve, que es la plataforma de identificación segura para relacionarse electrónicamente con la Administración General del Estado. A continuación, proceder a la descarga gratuita de la aplicación oficial tanto en iOS como Android, con un diseño intuitivo y amable, para facilitar al ciudadano encontrar la información que desea, así como hacer sencillo su acceso. Una vez que se ha identificado el usuario con cl@ve, los accesos sucesivos se realizarán con la huella o el patrón de seguridad registrado en el dispositivo. Además, desde ese momento podrá ver su permiso de conducción y de circulación, así como acceder a las distintas funcionalidades que se le ofrecen.