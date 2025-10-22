Enrique Pifarré (VW): “Volkswagen fabricará en España los nuevos modelos ID Polo y Cross eléctricos”

El director general de Volkswagen en España ha anunciado “la llegada en 2026 de los nuevos ID. Polo e ID. Cross, que se fabricarán en España, supone un hito en nuestra estrategia y un impulso muy importante en nuestra ofensiva eléctrica”. En su opinión, esta iniciativa ayudará a una mayor presencia de la marca alemana en el mercado español de automóviles eléctricos con su desembarco en el segmento de coches urbanos, con una oferta de modelos con un precio a partir de los 25.000 euros y con hasta 450 kilómetros de autonomía.

VW ID Buzz GTX Newspress

El directivo de VW informó también que la marca alemana es actualmente líder del mercado de eléctricos en Europa, con una cuota del 27% del mercado y con tres modelos entre los seis más vendidos. En lo que va de año, las marcas del grupo Volkswagen han vendido 6,6 millones de unidades, lo que supone un ligero incremento respecto al año pasado. Lo más destacado ha sido la subida de los coches electrificados, con alzas del 42% para los eléctricos puros y del 55% para los híbridos enchufables.

VW Newspress

Por lo que se refiere al mercado español, los electrificados crecen un 98% hasta alcanzar las ciento sesenta mil matriculaciones y terminarán el año con un volumen de unos 220.000 vehículos. Este volumen supone un 18% de las ventas totales, pero aún estamos lejos de países como Portugal, que llegan al 34%. Mientras, el mercado total, que actualmente se sitúa en 854.650 unidades, con un crecimiento en su conjunto del 14,8%, cerrará el año en torno a los 1,1 millones, en estimación de Pifarré. Esta subida se ha debido en gran parte el impulso de las ventas a particulares, que son las más rentables. El conjunto del mercado ha crecido en este canal un 20%, en tanto que en VW la subida ha sido del 40%.

VW ID7 Newspress

En los nueve primeros meses del año, Volkswagen ha triplicado los pedidos de su gama de vehículos 100% eléctricos e híbridos enchufables en España: en total más de 6.400 unidades, de las que unas 1.750 corresponden a vehículos de la Gama ID, es decir, eléctricos puros, y más de 4.600 unidades, a modelos PHEV. En el conjunto de todos los modelos, VW ha vendido 56.132 unidades, con un crecimiento del 15,6%. “Tenemos un potencial de crecimiento enorme en el corto plazo -afirma el directivo- ya que al ID. Polo e ID. Cross, sumaremos un tercer modelo de entrada a la gama en 2027: el ID. Every1”. Con ello se completa la oferta de vehículos cero emisiones con un coche que tendrá un precio de unos 20.000 euros. “Nuestra promesa de hacer accesible la movilidad eléctrica es una realidad”, explicó.

La vocación eléctrica de la firma alemana arrancó hace 10 años con los e-Golf, e-Up! y el híbrido enchufable Golf GTE. Pero fue en el año 2020 cuando dio un importante giro hacia la electrificación con el lanzamiento del ID.3, el que sería primer modelo del grupo en estrenar la plataforma modular eléctrica MEB. Actualmente la gama todo eléctrica, se compone de 6 modelos: el compacto ID.3; los SUV y SUV coupé ID.4 e ID.5, las berlinas ID.7 e ID.7 Tourer y el monovolumen ID. Buzz. VW ofrece a sus compradores un curso de conducción específico para este tipo de coches y una tarjeta para recargar gratis los primeros diez mil kilómetros.

La gama de vehículos híbridos enchufables está compuesta por cinco modelos: Golf, Passat, Tiguan, Tayron y Touareg, con autonomías en modo eléctrico de hasta 140 kilómetros y potencias de hasta 272 caballos.