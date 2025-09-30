El Lexus Sport Concept debuta en The Quail 2025

Lexus presentó recientemente en California, en el marco del evento The Quali, A Motorsports Gathering en The Quail Lodge & Golf Club el Lexus Sport Concept, un super deportivo de estilo progresivo, con un claro enfoque futurista, que representa la pura esencia de la deportividad y adelanta las líneas del futuro diseño de Lexus, probablemente lo que será la siguiente generación del mítico LFR.

Este inspirador concept car presenta un diseño proporcionado, donde destaca la anchura de su carrocería coupé de dos puertas y el bajo perfil de su carrocería, donde se combinan elementos dinámicos y emocionales en una clara visión hacia lo que es un deportivo de próxima generación. De momento se desconocen más detalles sobre su motorización (un esperado V8) ni tampoco de su interior.