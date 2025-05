Midas llega a los 200 talleres en España

La más importante cadena de establecimientos para el cuidado del automóvil a través de trabajos de mantenimiento, reparación y movilidad continúa su expansión alcanzando la apertura de su taller número 200 en España. Este nuevo centro representa no solo un paso más en su ambiciosa estrategia de expansión, sino también un símbolo del compromiso de Midas con su red de profesionales.

“Alcanzar los 200 centros no es solo un número. Es la prueba del compromiso, la confianza y la solidez de nuestra red. En Midas no solo abrimos talleres, construimos trayectorias profesionales y generamos oportunidades reales para quienes forman parte de nuestra red”, ha afirmado Enrique Santos, director de expansión de Midas España. “Sin embargo, nuestro deseo de estar cerca de los automovilistas no se detiene aquí. Desde Midas contamos con un ambicioso plan de expansión en el que tenemos como objetivo alcanzar la cifra de 230 talleres en un futuro muy próximo”.

El taller número 200 de está situado en el sur de Madrid y cuenta con una superficie de 350 m² y tres elevadores, lo que le permite ofrecer una amplia gama de servicios de mantenimiento y reparación. Entre ellos se incluyen revisiones oficiales, cambios de aceite, sustitución de neumáticos, servicios de climatización y tratamientos de descarbonización preventiva y correctiva. Esta infraestructura convierte al nuevo centro en una referencia en la zona.

La apertura del taller número 200 coincide con un sólido cierre del primer semestre del ejercicio fiscal de Midas, finalizado en marzo, y en el que la compañía ha alcanzado una facturación de 41,5 millones de euros. Esto representa un crecimiento del 13,5% en ventas respecto al mismo periodo del año anterior, impulsado por un incremento del 8% en el número de clientes. Con nueve nuevas aperturas en lo que va de año fiscal y un 70% de sus centros operando desde hace más de 15 años, es la cadena de franquicias más importante del país.