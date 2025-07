Yolanda Díaz ya no pone la mano en el fuego por Sánchez: "En la vida hay que ser prudente"

La vicepresidenta segunda del Gobierno de España y coordinadora general de 'Sumar', Yolanda Díaz, ha evitado poner la mano en el fuego por Pedro Sánchez. Este cambio de parecer contrasta con la opinión expresada ante los micrófonos de 'Onda Cero' tras la publicación del Informe de la UCO, donde aseveró que ponía "la mano en el fuego por Pedro Sánchez", pese a la implicación de Santos Cerdán- con su posterior entrada en prisión- y José Luis Ábalos en el 'caso Koldo'.

En una entrevista en RTVE, concretamente en la "Hora de la 1", la ministra de Trabajo se ha mostrado prudente ante lo posible llegada de nuevos informes policiales que impliquen a nuevos cargos del PSOE en la 'trama Koldo'. Bajo el lema de que "gobernar no es resistir" ha pedido un cambio de rumbo en la trasparencia del Ejecutivo y aunque ha apostado por la honestidad de Sánchez, no se ha atrevido a reforzar su afirmación.

"Le he dicho al presidente del Gobierno que estoy segura de que es una persona limpia y no es corrupta. Se lo dije a él ante toda España, pero claro, ya no solo en política, en la vida hay que ser prudente.. Yo creo que el presidente del Gobierno al que conozco en la intimidad es un hombre limpio", ha expresado Díaz, tras valorar un atisbo de duda en su intervención.

En este sentido, antes de finalizar sus declaraciones en el seno del 'caso Koldo' y la posible implicación del presidente del Gobierno ha sentenciado que no conoce el alcance de la 'trama Koldo', de la que se ha desmarcado, recordando que la implicación de Sánchez sería una línea roja para 'Sumar'.

Díaz achaca la violencia en Torre Pacheco a la extrema derecha

Más allá, de la relación con el presidente del Gobierno y de las reformas propuesta para terminar con la corrupción, Yolanda Díaz ha señalado a los grupos afincados en la extrema derecha como los principales autores de la violencia en la localidad murciana.

"Lo que esta pasando en Torre Pacheco, una parte de la problemática es gente, (afincada en la extrema derecha) que está organizada y que fomenta el odio invadiendo la esfera penal... Se encuentra fuera del marco de la Unión Europea" ha valorado, sin nombrar a la población inmigrante como una pata del conflicto.

Respecto a su responsabilidad y sus conversaciones con Fernando Grande-Marlaska, ha sentenciado que "habló con el ministro del Interior, aseverando que había que actuar" y recordando que "la sociedad española quiere paz y convivencia alejada del odio"