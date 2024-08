¿Qué significa que el icono del motor esté iluminado en el panel del coche?

El cuidado de los dientes es muy parecido al mimo que se le da a un coche propio. Hay quien solo acude a las revisiones obligatoria y no se cepilla más que una vez o dos al día, y solo si se acuerda. Y luego están los que trato a su coche con sumo cariño: lo llevan a lavar al menos una vez por semana, acuden al taller a la más mínima sospecha de que algo no funciona a la perfección, no permiten beber ni comer en su interior.

Para quien su automóvil es más que un simple medio de transporte, sino una afición o 'hobby' en el que invertir su tiempo y dedicación para que esté siempre en las mejores condiciones, la alerta de una luz encendida en el panel de conducción genera una gran inseguridad. Con el avance de la tecnología y la cada vez mayor digitalización de los coches, las señales de aviso pueden resultar algo confusas.

En los coches más antiguos, que llevaban incluso una manivela manual para subir o bajar la ventanilla, esta clase de problemas eléctricos eran más sencillos. Casi todo era 'hardware', y prácticamente nada era 'software'. Uno de los inconvenientes de este sistema menos digitalizado es que no se podía llevar un control tan exhaustivo de las condiciones en las que se encontraba el automóvil.

Los coches eléctricos de Mercedes tendrán una IA que cambia la música según cómo se conduzca. Mercedes-Benz.

Por muy bien que se cuide un vehículo, no deja de ser un bien de consumo, y con el tiempo y el uso se desgasta y van surgiéndole desperfectos. Muchos de estos pequeños rozones y deterioros externos pueden verse a simple vista. Sin embargo, las cuestiones relacionadas con el motor, el cableado y todo el aparataje eléctrico, no son apreciables al ojo humano.

Para cada uno de todos estos problemas que se pueden dar en este otro aspecto, existen diferentes indicadores que se encienden en el panel de control del automóvil, indicando que existe alguna avería o disfuncionalidad. Con un bien como el coche, que si falla nos puede 'dejar tirados' en mitad de la carretera o, peor aún, provocar un accidente, no conviene simplemente 'dejarlos pasar, a ver si así se arregla solo'.

No existe esta clase de magia o 'ciencia infusa', y se desaconseja completamente esa clase de prácticas irresponsables en las que se intenta reiniciar el panel del vehículo con alguna clase de truco eléctrico improvisado para ver si desaparece el símbolo iluminado. Siempre hay que acudir a un profesional, especialmente si es posible que exista una avería.

¿Qué significa entonces que el símbolo del motor esté iluminado?

Esta clase de pequeñas señales luminosas se llaman 'testigos', y pueden encenderse por varios motivos. Aunque el activarse por erros es una posibilidad, no debe descartarse nunca que el coche tenga algún fallo, por mínima que sea. Es nuestra vida y la de los demás lo que está en juego, no conviene jugar con ello. No es igual de peligroso un rozón que una avería en el motor, acudir a un taller es imperativo.

Este testigo puede indicar cosas muy distintas, que no siempre se tratará de una avería, por eso es importante conocer su significado y así poder actuar a tiempo y sin ponerse uno mismo en riesgo. Aún así, puede ser complicado distinguirlas, por lo que una revisión tras ver esta señal es lo más recomendable.

Según el taller automotriz @clinicaautomotrizoficial, que se encarga además de difundir a través de redes sociales información útil sobre el mundo del motor y la seguridad vial, este testigo podría encenderse hasta por 40 razones diferentes. Dependiendo de cuándo se encienda y durante cuánto tiempo, indica una u otra información:

Si se mantiene encendido el testigo. Indica un problema permanente. Sea grave o leve, podría afectar al consumo de gasolina y el rendimiento del coche.

Si se enciende un instante, pero al rato de apaga. Significa que hubo un fallo temporal que ya se resolvió. Pero para estar seguros de que no ocurra de nuevo, se debe acudir a un taller.

La luz parpadea de forma intermitente. Indica una avería grave y urgente. En muchas ocasiones, esto implica que hay combustible que no está combustionando, sino que se filtra por el tubo de escape, existiendo riesgo de incendio. Ante este problema, lo mejor es dejar el coche aparcado, no encender el motor y llamar a una grúa para que lo transporte a un taller lo antes posible.

Esto mismo puede ocurrir con el resto de testigos que tiene el automóvil para indicar a los conductores posibles fallos en el funcionamiento de alguno de sus componentes. Ante la duda, siempre se debe acudir a un profesional para que identifique el problema y entonces se le pueda encontrar una solución.