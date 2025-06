Cartelera "con química emocional" para el Cine de Verano de Bodegas Franco-Españolas

La película 'Rufufú' inaugura la XI Edición del Cine de Verano organizada por Bodegas Franco-Españolas. Será la primera de una cartelera de cuatro películas de distintas épocas, países y géneros, seleccionadas en esta ocasión, con un hilo conductor común: la química entre sus intérpretes, esa conexión especial que traspasa la pantalla y convierte una historia en algo inolvidable.

Una cita imprescindible con el séptimo arte que, como cada año, se completará con gastrobar, vinos Diamante y Bordón y ambiente distendido desde las 19,30 h., para dar paso a las proyecciones a partir de las 22 h. coincidiendo con la caída del sol. Elena Pilo, directora de Franco-Españolas Vino y Experiencias, señala: "El Cine de Verano se ha convertido en uno de los eventos culturales con más alma de la ciudad de Logroño. Cuidamos la experiencia, sí, pero sobre todo elegimos películas que emocionan y provocan conversación. Esta edición gira en torno a parejas actorales que han dejado huella. La conexión emocional entre ellos la sentirá el público sin necesidad de más explicación".

Por su parte, Gorka Salazar, programador del ciclo, explica la selección: "A veces no es el guión, ni la fotografía, ni siquiera la dirección: es el cruce de dos intérpretes que, juntos, explotan. Eso pasa con Mastroianni y Cardinali, Redford y Newman, Lemmon y MacLaine, Cámara y Darín. Esa química auténtica es la que hemos querido poner en valor en esta edición." La degustación comenzará en Roma con uno de los grandes éxitos de la comedia italiana y verdadero emblema del género de atracos torpes. Dirigida por Mario Monicelli en 1958 'I soliti ignoti', 'Rufufú' en la traducción libre en español, cuenta con un maravilloso reparto en sublime sintonía: Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni y Claudia Cardinale dan vida a un inepto grupo de ladrones entrañables. Nominada al Oscar a la Mejor Película de Habla No Inglesa y ganadora de la Concha de Plata a la Mejor Dirección en el Festival de San Sebastián, 'Rufufú' es una mezcla perfecta de ingenio y situaciones hilarantes que la han convertido en un clásico atemporal. Y de un atraco en formato de Commedia all'italiana a uno de los engaños más glamurosos de la historia del cine. 'El Golpe' es puro entretenimiento, una traviesa comedia criminal donde cada uno de los detalles apoya la construcción de una obra maestra que no envejecerá jamás y que reúne a la pareja de actores más cautivadores: Paul Newman y Robert Redford. Pocas veces la pantalla soporta belleza de tal calibre. Ganadora de 7 Óscars, se convirtió en una de las producciones de época más elegantes realizadas en Hollywood, una absoluta maravilla. Y si hablamos de parejas con química debemos resaltar a Jack Lemmon y Shirley MacLaine y una de sus más destacadas colaboraciones. 'El Apartamento', ganadora de 5 Óscars, la que probablemente es la mejor comedia romántica de todos los tiempos, nos habla del amor como salvación. Billy Wilder dirige con maestría una historia que cuenta la historia de un pobre hombre enamorado en búsqueda de un ascenso. Una comedia que no deja de ser una crítica social, puro cine. Finalizamos con otra muestra de sintonía y química sorprendente entre dos intérpretes, la que consiguen Ricardo Darín y Javier Cámara en 'Truman'. Ambos actores forman una dupla admirable dando forma a una experiencia cinematográfica conmovedora y memorable. Dirigida por Ces Gay, merecedora de 5 premios Goya, incluyendo Actor Protagonista y de Reparto, es una de las películas más íntimas y tiernas del cine español.

CARTELERA: 3 de julio - Rufufú (I soliti ignoti, Italia, 1958) VOSE Dir. Mario Monicelli. Con Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni y Claudia Cardinale. https://enoturismo.francoespanolas.com/enoexperiencia/?cine-de-verano-soliti-ignoti 10 de julio - El Golpe (The Sting, EE.UU., 1973) VOSE Dir. George Roy Hill. Con Paul Newman y Robert Redford. https://enoturismo.francoespanolas.com/enoexperiencia/?cine-de-verano-the-sting 17 de julio - El Apartamento (The Apartment, EE.UU., 1960) VOSE Dir. Billy Wilder. Con Jack Lemmon y Shirley MacLaine. https://enoturismo.francoespanolas.com/enoexperiencia/?cine-de-verano-the-apartament 24 de julio - Truman (España/Argentina, 2015) Dir. Cesc Gay. Con Ricardo Darín y Javier Cámara. https://enoturismo.francoespanolas.com/enoexperiencia/?cine-de-verano-truman Las entradas pueden adquirirse con antelación a un precio de 11euro e incluyen la primera copa de vino. La bodega donará 1 euro de cada entrada vendida al Banco de Alimentos. Actividad no recomendada para menores de 14 años. Esta actividad cuenta con el apoyo del Programa de Ayudas al Desarrollo de Proyectos Turísticos del Ayuntamiento de Logroño 2025.