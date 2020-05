Miras culpa al Gobierno central de la “inacción” en el rescate económico y social de la Región de Murcia

Tarde de reproches en el parlamento murciano. En una sesión de control al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, la Cámara autonómica no solo ha acogido temas candentes en la actualidad murciana, sino también de ámbito nacional. La sesión plenaria comenzaba con la crítica del PSOE y de Podemos sobre la aprobación del decreto ley de Medio Ambiente -ratificado por la mañana en la Asamblea Regional- del que han sostenido que se ha avalado bajo la excusa de la crisis del coronavirus, pero que sin embargo dará carta blanca a la ruina ecológica. "El Gobierno regional jamás aprobaría una norma que supusiera algún tipo de perjuicio para el patrimonio histórico y natural. Son decretos necesarios que llegan en un momento muy necesario”.

Así lo ha defendido el presidente regional, quien ha asegurado que su Ejecutivo ha tenido que tomar esta decisión por la “irresponsabilidad” del Gobierno central liderado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, “que no han implementado una reforma económica para afrontar la crisis y el desempleo”. “No se cambia la desprotección del medio ambiente, y se respeta la legislación estatal básica. Si no, no habría tenido el visto bueno de los servicios jurídicos”.

El líder socialista, Diego Conesa, ha acusado al Ejecutivo de López Miras de caer en la “negligencia y la irresponsabilidad”, calificando el decreto ley de “atraco ambiental”. No obstante, López Miras ha rebatido su argumentación poniendo nuevamente el foco en la falta de ayudas recibidas por el Gobierno central, recordando que hay cerca de 80.000 familias murcianas que todavía no han cobrado el ERTE, y que además está generando incertidumbre en el sector turístico, clave en la economía murciana.

“Frente a la inacción hay que tomar decisiones, simplificar y poner las cosas fáciles para generar trabajo. El Gobierno central utiliza esta situación excepcional para humillar y menospreciar al Cuerpo de hombres y mujeres que mejor sirven al país como lo es la Guardia Civil”, ha dicho Miras.

Posteriormente, desde las filas “populares”, el portavoz del Grupo parlamentario, Joaquín Segado, ha acusado al Gobierno central de “cometer sus mayores tropelías interviniendo la libertad de expresión y ocultando informes sanitarios, cambiando la forma de contar los fallecidos”.

Una “desescalada democrática sin precedentes” de la que ha criticado que Conesa “tolere” el atropello a todo el país, siendo un “aprendiz de la manipulación”.

Ante esto, el presidente López Miras ha reforzado su argumentación alegando su “preocupación ante un nuevo episodio de maltrato", que se escenifica con el reparto de los fondos no reembolsables que ha pedido la Comunidad, “y que no pueden ser inferiores a los 500 millones de euros”.

“La Consejería de Salud ha tenido que proteger al millón y medio de murcianos durante esta crisis, y tiene que seguir protegiéndolos. No nos puede llegar menos de 100 euros por cada ciudadanos de la Región, mientras a los riojanos les llegue 300 o a los castellano-manchegos 250. Nos pintan días problemáticos, pero tenemos un gobierno fuerte y sólido que va a luchar para que se nos trate con la misma justicia que al resto de españoles”.

Finalmente, desde la bancada de Ciudadanos, Juan José Molina ha preguntado al presidente sobre cómo se pretende relanzar el sector cultural, al ser uno “de los más castigados” durante la crisis del coronavirus, en la que hay 2000 empresas que se dedican a este sector, con 14.000 trabajadores y que se genera el 3 por ciento del PIB regional.

Para ello, ha propuesto al Ejecutivo murciano unos “bonos culturales” con los que poder sufragar acciones que impulsen el sector, pero ha inquirido a López Miras sobre la cantidad económica de la que se dispondrá para ello.

El presidente ha hecho un repaso a las líneas aprobadas por el Gobierno autonómico, entre ellas el Plan Crea, dotado con 3 millones de euros. “Nos gustaría que en 2021 el protagonista de este plan fuera la renovación y que en 2022 se consolidara el sector”.