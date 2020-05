Miras se desmarca de las declaraciones de Álvarez de Toledo a Iglesias: “Debemos estar a la altura”

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha reconocido este jueves que no le gustó la intervención de la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, en la que afirmó que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, es "el hijo de un terrorista" y ha pedido "estar a la altura de las circunstancias".

En una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, el presidente murciano ha explicado que no le gustan "las alusiones personales" por parte "de ningún partido". "Ni las que hizo el señor Iglesias ni las que hizo la portavoz del PP. No me gustan las alusiones personales ni entrar en esa dialéctica ni en esa confrontación. Debemos estar a la altura de las circunstancias", ha defendido.

Durante el Pleno del miércoles en el Congreso de los Diputados, Álvarez de Toledo respondió a Iglesias que los "hijos no son responsables" de sus padres después de que el líder de Podemos se refiriera a ella como "señora marquesa" por el título nobiliario que ostenta. "Por eso se lo voy a decir por primera y última vez: usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político", sentenció la portavoz 'popular'.

En concreto, la diputada del PP alegaba que el padre del vicepresidente militó en el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), un grupo armado comunista que actuó en el tardofranquismo, durante la Transición, y que se disolvió en 1978.

