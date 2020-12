Conesa (PSRM) renuncia a su aforamiento para declarar por una investigación por presunta prevaricación

El secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, ha anunciado este viernes en rueda de prensa que renunciará a su privilegio como aforado para declarar “como cualquier ciudadano mas” ante la juez Marta Rodríguez en un caso de supuesta prevaricación que ha reabierto el sargento de la policía local cuando era alcalde por una infracción de tráfico al edil de IU Juan Romero que no llegó a finalizarse.

Conesa ha comparecido a las 17 horas, en la sede del PSOE murciano, para explicar que había recibido una notificación de la jueza que le plantea “de una manera que no suele ser usual y normal” si quería testificar a través del juzgado ordinario, el de Primera Instancia e Instrucción 3 de Totana, cuando le correspondería hacerlo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, por su condición de aforado como diputado regional.

El dirigente socialista está convencido que volverá a archivarse este caso como ya ocurrió en el año 2018 al no apreciar suficientes elementos delictivos, por lo que al ser preguntado por un periodista si tiene pensado dimitir por este asunto, respondió que ni siquiera se lo había planteado al creer que el asunto terminará de la misma manera que cuando se archivó.

“Ni me lo he planteado ni me lo planteo, ante una situación en la que estoy con la conciencia tan tranquila, con la certidumbre de lo que ya ha archivado la jueza”, remarcó, y reiteró que “no me cabe otra cosa porque no hay nada, y cuando no hay nada y la conciencia está tranquila, no hay ningún planteamiento que me haga, ni me he hecho ni me hago en este momento”.

“Tiene mucho que aclarar”

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha afirmado que “Diego Conesa se ofrece a dar explicaciones solo cuando está siendo investigado por un juzgado y al borde de una imputación por un presunto delito de prevaricación”.

Segado ha recordado que desde el PP se le “exigieron explicaciones públicas hace meses” ante la investigación judicial puesta en marcha para que dijera “si metió la multa del concejal de IU en el cajón y se la perdonó solo para mantenerse como alcalde de Alhama”, porque “estaríamos ante un hecho muy grave”.

“Conesa no puede vender ninguna moto porque en realidad está siendo investigado por un presunto delito de prevaricación, el que siempre se ha presentado como el defensor de la decencia política y la higiene democrática”, ha recalcado el portavoz del GPP, quien ha remarcado que “el secretario general de los socialistas en la Región tiene mucho que aclarar porque explicaciones públicas no ha dado ninguna”.

Asimismo, ha dicho que “tenemos en la Región de Murcia un PSOE es poco ejemplar, ya que “la cúpula del partido está imputada”. Así ha recordado que el actual delegado del Gobierno está siendo investigado también por un presunto delito de malversación por cobrar de forma irregular su sueldo de alcalde y el secretario de organización, Jordi Arce investigado por un presunto delito de malversación de caudales públicos.

Segado confía en que “Conesa no utilice a una Fiscal General del Estado del PSOE para obtener beneficio alguno de su situación judicial”.