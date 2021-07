López Miras exige un marco normativo contra la covid y una mejor planificación en el reparto de vacunas

El presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, tenía muy claras cuáles serían las principales reivindicaciones a trasladar al Ejecutivo central en la Conferencia de Presidentes que se ha celebrado hoy en Salamanca: exigir más vacunas para acelerar el proceso de inmunización social y poner en valor la necesidad de un marco normativo común en todo el país para hacer frente a la pandemia. Ya lo ha repetido en reiteradas ocasiones: “no puede haber 17 respuestas distintas para un mismo virus”.

El presidente murciano ha explicado al finalizar el encuentro con el resto de líderes autonómicos los gastos a los que se han tenido que enfrentar todas las comunidades durante los últimos meses de pandemia, por lo que ha exigido mantener el fondo Covid en 2022, al tiempo que ha planteado otras necesidades básicas para la Región de Murcia como lo son la defensa del Trasvase Tajo-Segura y la reforma del sistema de financiación autonómica.

“Siempre es positivo que nos reunamos casi todos los presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno, lo que no creo que sea tan positivo es que los que no vienen puedan reunirse en una mesa aparte”, ha reprochado López Miras durante su intervención.

Situación epidemiológica

De la misma manera, López Miras se ha mostrado preocupado por la situación epidemiológica porque, “a pesar de que la Región de Murcia es la segunda con menor incidencia, el dato es superior al de hace un año”. Así, ha destacado que la incidencia “se traduce en ocupación hospitalaria y es, además, el parámetro en el que se rigen los países europeos a la hora de establecer criterios para el turismo”.

Estos últimos meses, ha recordado que las comunidades autónomas han tomado decisiones, las que creían “mejores” para proteger a los ciudadanos y las que les indicaban Salud pública y Epidemiología pero lamenta que hay algunas que no han podido tomar porque no tenían capacidad para ello.

“Y esto no es útil, ni positivo ni eficaz para luchar contra la pandemia”, según López Miras, quien cree que “necesitamos un marco normativo que aporte seguridad jurídica; esto será positivo y haremos todo lo posible para facilitar su aprobación”. Por otro lado, ha considerado que “tenemos que vacunar más y más rápido. Y para ello necesitamos planificación”.

Reparto de los fondos europeos

También ha mostrado su preocupación por el reparto de los fondos europeos de recuperación, y ha pedido al Gobierno central “que ejerza una labor de control, justicia y equidad para que los fondos lleguen a las comunidades cumpliendo una función esencial de cohesión territorial”.

“Pido cambiar el marco de negociación de las conferencias sectoriales; no se puede negociar ni llegar a acuerdos en un marco que dice que quien vote en contra de lo establecido se quedará sin fondos; no puede ser que no haya posibilidad de negociación ni de acuerdo”, ha aseverado.

Por otro lado, también ha reconocido que le “preocupa” que para 2022 no haya fondo Covid y ha pedido que, si la situación se mantiene el próximo año, “se puedan habilitar estos fondos, principalmente, para mantener fondos destinados a sanitarios y docentes”.

Financiación autonómica

“Los fondos tienen que propiciar una salida de la recuperación”, según López Miras, quien cree que “la mejor garantía para que todas las comunidades autónomas podamos salir de esta crisis sanitaria, económica y social es el sistema de financiación autonómica”.

A su juicio, “tenemos que sentarnos ya a negociar una reforma” y cree que “no puede haber una diferencia de 20 puntos entre la comunidad mejor financiada y la peor”. Así, ha pedido un fondo de nivelación “para las comunidades autónomas más perjudicadas en esta situación de pandemia”.

Finalmente, ha subrayado que, para afrontar el reto demográfico y luchar contra la despoblación en los ámbitos rurales, “es importante apostar por sectores como la agricultura” y, en este sentido, ha remarcado que “hay una infraestructura esencial como el trasvase Tajo-Segura”.

“La decisión que se tomó esta semana en Consejo de Ministros de modificar las reglas de explotación del trasvase sin darnos participación va en la línea opuesta a asentar la población en el territorio rural”, ha criticado el presidente murciano, quien ha pedido “que podamos sentarnos todas las comunidades autónomas afectadas con el Gobierno central para tomar decisiones de acuerdo y consenso”.