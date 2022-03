Los ganaderos murcianos exigen a las industrias que paguen más por la leche ante el incremento de costes

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de la Región de Murcia (UPA-Murcia) ha lanzado en el día de hoy un mensaje dirigido a todas las industrias lácteas, recordándoles que los contratos que tengan que ser renovados en los próximos días deben establecer un precio que refleje el desmedido incremento de costes que afrontan los ganaderos.

Nos encontramos en unas fechas en las que muchos de los contratos que tienen firmados los ganaderos con las industrias lácteas tienen que ser renovados, y “ahora más que nunca, ante el aumento de costes que padecen los ganaderos, las industrias deben asegurar la viabilidad de las explotaciones ganaderas para garantizarse su aprovisionamiento de leche”, apunta el responsable de ganadería de UPA-Murcia, Carlos Esparcia.

Materias primas, cereales y piensos para la alimentación de los animales, así como energía eléctrica son elementos insustituibles en las explotaciones lácteas de vacuno y caprino, constituyendo las partidas de gasto más importantes que deben afrontar los ganaderos. Los precios de estos inputs han experimentado un sustancial incremento y su repercusión en los costes de producción debe quedar reflejada en un precio justo a los ganaderos.

“Las industrias lácteas no pueden tener como referencias los precios históricos de la leche de años anteriores, sino que deben estar acordes a la nueva situación, a la que además obliga la Ley”, afirma Esparcia.

Para UPA-Murcia la Ley de la Cadena Alimentaria es muy clara y no caben dudas sobre cómo debe ser cumplida, por lo que el portavoz de UPA ha manifestado que no dudarán en poner en conocimiento de la AICA (la Agencia de Información y Control Alimentarios dependiente del Ministerio de Agricultura), cualquier indicio de imposición de precios a los ganaderos que no cubran al menos sus gastos de producción.

Desde UPA-Murcia lamentan además, que un sector tan importante como es el caprino de leche en la Región de Murcia no cuente con estudios actualizados de costes que recojan la singularidad de la producción murciana, así como que la Consejería de Agricultura se encuentre todavía dando los primeros pasos para definir el Observatorio de Precios de la Cadena Alimentaria de la Región de Murcia. En opinión de UPA, no disponer de estos instrumentos y en consecuencia de referencias de costes objetivas, acaba perjudicando al eslabón más débil a la hora de afrontar una negociación de contratos con las industrias.

Finalmente, desde UPA-Murcia también hace un llamamiento hacia la distribución, recordándoles que la Ley de la Cadena Alimentaria es de obligado cumplimiento hasta el último eslabón, de manera que en sus prácticas comerciales, no pueden causar destrucción de valor de los productos agrarios, siendo este aspecto fundamental para que el resto de eslabones puedan mantener su actividad.