La crisis de materiales frena el empleo en la construcción de la Región de Murcia, pese a ser el sector que más crece

Si hay un sector que ha salido bien parado tras la publicación de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) referente al tercer trimestre del año es el de la Construcción en la Región de Murcia, que pese a todos los obstáculos que se presentan en el mercado laboral, cerró el mes de septiembre con un saldo positivo de trabajadores, con 39.600 profesionales ocupados en el sector.

No obstante, pese a la positividad de la cifra, que ha ganado 900 nuevos trabajadores con respecto al trimestre anterior, la patronal la considera del todo insuficiente para hacer frente a los retos que afronta el sector, pero que justifica señalando como responsable a la actual crisis de precios que atraviesa el país.

Según el Barómetro de la Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia (Frecom), pese a que la Construcción se ha convertido en «una de las fuentes más estables de creación de empleo», las cifras podrían haber sido mucho mejores «de no ser por los problemas que atraviesa, como es el extraordinario incremento de los precios que están experimentando las materias primas y materiales de la construcción, y que está afectando a la viabilidad de muchos proyectos en curso, tanto de obra pública como de edificación privada, así como la escalada sin precedentes de los precios de la energía con un incremento interanual de más del 85 por ciento».

La misma patronal aseveró que esta crisis de materiales ha provocado nuevos problemas, como lo son el retraso de nuevas construcciones, el freno de las ejecuciones o, incluso, el abandono a alguna de las obras ya iniciadas, por no poder asumir los costes de los materiales.

Frecom señala además el varapalo que padecen por parte de las administraciones. «Los sucesivos reales decretos aprobados para revisar el precio de los contratos no están teniendo el impacto que se esperaba, ya que, o bien las obras no pueden acogerse a las medidas excepcionales, o bien las distintas administraciones públicas contratantes no están tramitando las revisiones de precio».

Fondos europeos

De la misma manera, la patronal de la construcción regional asegura que medidas como el plan de recuperación económica y los fondos europeos «no están llegando al tejido productivo con la cuantía y rapidez que se esperaba».

Según detallaron, otro obstáculo que afrontan es la normativa de zonas inundables, «que está paralizando la actividad y la concesión de licencias en muchos municipios de la Región de Murcia, lo que provoca que muchos inversores reconsideren a nuestra Comunidad como destino de sus inversiones por la gran incertidumbre que existe».

Por ese motivo, desde Frecom reivindicaron nuevamente la adopción de medidas que permitan a los empresarios del sector «el normal desarrollo de la actividad económica en un ámbito laboral muy intensivo en mano de obra».

Así las cosas, este ámbito económico ha salido reforzado de la última EPA, incluso por encima del sector en el ámbito nacional. Frente a la pérdida de 6.000 trabajadores del sector servicios, y de 17.400 en el ámbito de la agricultura, el hecho de que cerca de un millar de nuevos empleados se hayan ganado en la construcción indica cierta recuperación del mercado inmobiliario.

No obstante, «seguimos por debajo de los niveles que tenía el sector hace un año, con una caída en términos interanuales del 10 por ciento», lamentó Frecom.

No obstante, los indicadores favorecen el crecimiento económico regional, ya que a diferencia de lo que ha ocurrido en la Región de Murcia, a nivel nacional el sector ha perdido trabajadores durante dicho periodo de junio a septiembre. En concreto, según señala la patronal, se cifra en 9.400 los trabajadores que ha perdido la Construcción de media en todo el territorio nacional.

Un sentimiento agridulce que encara los próximos meses con la misma incertidumbre que hasta ahora, sin conocer todavía los efectos a nivel global que tendrá la crisis de suministros y de energía y en qué medida podrá afectar a este sector. Lo que sí es cierto es que durante este periodo, se ha recuperado población activa, «aunque también es verdad que llevamos prácticamente cuatro años de estancamiento», reconocen desde Frecom.