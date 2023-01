Cambios en el Gobierno murciano: López Miras crea dos nuevas Consejerías centradas en el Mar Menor y la Política social

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado este lunes la remodelación de su Ejecutivo a tan solo cuatro meses de las elecciones autonómicas previstas en mayo. Un nuevo Consejo de Gobierno, y el último de esta legislatura, que llega con la creación de dos nuevas Consejerías que se centrarán en la protección del Mar Menor y de los más vulnerables. Según ha anunciado durante su comparecencia en el Palacio de San Esteban, el Ejecutivo contará con una Consejería de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación, que dirigirá Juan María Vázquez Rojas, y con una Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, a cargo de Conchita Ruiz Caballero.

Dos nuevos miembros para el Gobierno autonómico que obliga a dividir las competencias de su actual Ejecutivo, y que asumirán las nuevas incorporaciones. De hecho, también ha anunciado la incorporación de Víctor Marín Navarro como nuevo consejero de Educación, Formación Profesional y Empleo, sustituyendo así a la hasta ahora consejera del ramo, Mabel Campuzano.

“Con esta remodelación garantizamos estabilidad, fortaleza y unidad frente al contexto de incertidumbre que vive el país. Unos cambios que se centran en adaptar la estructura del Gobierno a los nuevos retos”, ha asegurado el presidente.

Unas competencias que han variado prácticamente para todos los consejeros, ya que Isabel Franco pierde las competencias de LGTBI y Mujer, por lo que queda a cargo de la Vicepresidencia y de la Consejería de Transparencia, Participación y Cooperación.

Por su parte, Marcos Ortuño asumirá a partir de ahora la portavocía del Gobierno (hasta ahora en manos de Valle Miguélez), por lo que Ortuño será el titular de Presidencia, Cultura, Juventud, Deportes y Portavocía.

Luis Alberto Marín tendrá Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Administración Pública; Valle Miguélez será consejera de Empresa, Economía Socia y Autónomos; Juan José Pedreño seguirá al frente de Salud; Antonio Luengo pierde Medio Ambiente y Emergencias y se queda con Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca; y finalmente José Ramón Díez de Revenga queda a cargo de Fomento e Infraestructuras.

Esta remodelación, ha asegurado López Miras, llega tras la aprobación de los Presupuestos Regionales para este ejercicio, “los más ambiciosos, que nos permite afrontar nuevas necesidades y retos”, además de seguir por la senda ya establecida de creación de empleo, reducción de impuestos, defensa del estado de bienestar, educación de calidad y defensa del medio ambiente.

Entre los nuevos retos, ha considerado que el Departamento de Mar Menor nace con el objetivo de “potenciar la protección y recuperación del ecosistema de la mano de la comunidad científica y de forma más ágil, capaz de ejecutar los más de 100 millones de euros destinados para el entorno en los presupuestos”.

Para la política social, ha asegurado que ante el actual escenario de incertidumbre, tanto social como económica derivada de factores como la inflación, los precios desorbitados de la energía, la salud o los alimentos, “es necesaria una acción política decidida, un escudo para los más vulnerables”.

Respecto a la salida de Campuzano del Consejo de Gobierno, López Miras ha asegurado que no se debe a ningún cordón sanitario a Vox, “ya que ella no pertenece al grupo, e incluso, como han publicado, no tiene relación con sus compañeros”. En este sentido, ha dicho que no responde a ninguna estrategia política y ha agradecido su labor al frente de la Consejería “en mi nombre y en el de todo el Gobierno regional, por trabajar con responsabilidad, autonomía y decisión”.