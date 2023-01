López Miras: “El recorte al trasvase Tajo-Segura es un golpe a la economía de España que el Gobierno no ha sabido calcular”

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha dicho este lunes que “el recorte al trasvase Tajo-Segura es un golpe a la economía de toda España” que, a su juicio, el Gobierno de España “no ha sabido calcular”.

En una entrevista ofrecida al periodista Carlos Herrera en la cadena COPE, López Miras ha señalado que la decisión del Gobierno central afectaría a más de 20.000 hectáreas y solo el primer año supondría la pérdida de más de 25.000 puestos de trabajo, creando un impacto de más de 800 millones de euros del PIB regional al año. Y es que ha recordado que el trasvase genera de forma indirecta unos 300.000 puestos de trabajo.

Además, ha explicado que no solo impacta en la agricultura, sino “en toda la sociedad del Levante” porque el trasvase lleva agua de abastecimiento y “de boca” a los hogares de 2,5 millones de españoles, que de esta forma “tendrían menos agua y esta sería más cara”.

Apoyo entre comunidades

Al ser preguntado por la postura a este respecto del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, López Miras ha lamentado que, “en ocasiones”, echa en falta “esa ayuda, apoyo y colaboración entre comunidades para reivindicar al Gobierno de España que tome decisiones basadas en el interés general cuando se trata del trasvase Tajo-Segura”.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo murciano ha recordado que la decisión sobre la planificación hidrológica adoptada por el Gobierno central afecta a Alicante “de la misma forma que a la Región de Murcia”. De hecho, ha recordado que Alicante tiene más del 20% de frutas y hortalizas que exporta España y son regadas por el Tajo-Segura.

“A mí no me gustaría entrar en la actitud de cada uno de los presidentes, pero es verdad que, en ocasiones, yo echo en falta esa ayuda, apoyo y colaboración entre comunidades para reivindicar al Gobierno de España que tome decisiones basadas en el interés general cuando se trata del trasvase”, ha apostillado.

Ha recordado que, cuando el presidente del Gobierno central era Mariano Rajoy, él sí tuvo algún encuentro con Puig en Alicante para hacer una declaración pública en defensa del trasvase. “Pero desde que Sánchez está en la Moncloa, no hemos podido tener un encuentro de características similares”, ha reprochado.

En este sentido, López Miras ha explicado que ha enviado nueve cartas a Pedro Sánchez para verse de forma “urgente”, hablar del trasvase y pedirle que se replantee las decisiones al respecto. “De las nueve cartas, solo me contestó una en la que declinaba esa posibilidad de reunirnos”, ha señalado.

A su parecer, el Gobierno de Sánchez “está muy cómodo promoviendo el enfrentamiento de unas comunidades frente a otras”. De hecho, ha evitado hablar de otras autonomías, porque “es el Gobierno de España el que tiene la competencia exclusiva de la planificación hidrológica del país”.

Plan Hidrológico Nacional

El presidente de la Región de Murcia ha defendido la necesidad de que “todos los Estados” cuenten con, al menos, dos políticas de ámbito nacional: una energética que permita ser “energéticamente autosuficientes”, y otra de carácter hídrico para “ser también autosuficientes y para que el agua llegue a todos sus ciudadanos”.

En relación con su partido, ha insistido en que el PP “siempre ha tenido un plan hidrológico nacional”. “Lo tuvo con el presidente Aznar, también con Rajoy, y, por supuesto, con el presidente Feijóo”, ha precisado López Miras, quien ha insistido en que el líder de los ‘populares’ “es consciente, y así se lo hemos transmitido, de la redistribución de los recursos naturales, principalmente del agua, entre todos los españoles”.

A este respecto, ha comentado que el PP está preparando un plan hidrológico nacional basado en un pacto nacional del agua. Eso, ha dicho, “es lo primero que pedimos”, que “nos sienten a todas las comunidades autónomas, que seamos capaces de saber cuáles son los recursos hídricos que tiene este país y cómo distribuirlos para que todos los españoles tengan las mismas condiciones en el acceso al agua, igual que lo tienen a la energía, por ejemplo, y que a partir de ahí establezcamos ese plan”.

“El PP lo va a hacer, el presidente Feijóo también, si no yo no estaría en el PP. Es más que claro y desde luego uno de mis compromisos políticos”, ha señalado López Miras, quien ha destacado que desde su puesta en marcha hace 44 años, el trasvase Tajo-Segura “ha funcionado siempre muy bien y no se ha cuestionado”.

“Ha sido solo con el Gobierno del señor Sánchez cuando se ha recortado al 50%. Ya dijo en abril de 2018 en Albacete que su objetivo era cerrar el trasvase”, ha criticado el dirigente regional.

En su opinión, “lo primero que tienen que hacer es sentarnos a todas las comunidades; lo segundo, establecer cuáles son las reservas hídricas, qué agua hay en España, y luego qué necesidades son las que tiene este país, si hay más hectómetros cúbicos de los que se necesitan, que yo sinceramente creo que sí”.

De esta forma, según López Miras, “ya podemos hacer, mediante infraestructuras, que todos los españoles tengan el acceso al agua en las mismas condiciones”. Todo este proceso, ha aclarado, requiere de un análisis y una reflexión “desde el rigor, desde la objetividad, con datos concretos” para así “llegar a acuerdos”.

Respecto a la postura de los socialistas murcianos, el presidente de la Comunidad ha recalcado que están “a favor de su señor Sánchez y en contra de los intereses de la Región de Murcia”.

“Es algo que tampoco nos sorprende. Cualquier decisión del Gobierno que al final perjudica a la Región de Murcia, podemos hablar del trasvase, de la financiación, de una alta velocidad que no es Alta Velocidad; ellos siempre de lado del señor Sánchez y en contra de los murcianos”, ha apostillado.

Preguntado por si el principal beneficiado de la decisión del Ejecutivo de la Nación sobre el trasvase será Marruecos, el presidente de la Comunidad ha señalado que no puede descartar esa opción, pero lo que sí tiene claro es que “una cuestión técnica, científica o medioambiental no es lo que ha motivado el recorte”.

“A partir de ahí podemos valorar distintos escenarios, este también. No cabe duda que si el Levante español deja de producir frutas y hortalizas, el que va a salir más beneficiado es el norte de África, que está ahora mismo avanzando mucho en la producción, sobre todo de hortalizas”, ha aseverado López Miras.

Agua desalada

Al ser preguntado por el agua desalada y la construcción de infraestructuras para un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos que propone el Gobierno central, López Miras lo ha tachado de “mentira”.

“Le puedo decir sin temor a equivocarme y con toda la humildad que la Región es el territorio del mundo que mejor aprovecha el agua”, según López Miras, quien ha destacado que Europa está en torno al 4% en cuanto a depuración y reutilización de las aguas urbanas, mientras que España se sitúa en el 7% y la Región el 99%.

En cuanto al agua desalada, el presidente murciano ha criticado que es ahora mismo “inviable” para poder suplantar el agua que va a dejar de llegar del trasvase. En primer lugar, ha lamentado que un litro de agua desalada “cuesta más que un litro de gasolina” y, además, “es uno de los procesos más contaminantes que tenemos”.

En tercer lugar, ha señalado que es “imposible técnicamente” llevar el agua desalada a determinadas cotas de interior y, en cuarto lugar, ha señalado que el agua desalada “carece de determinadas propiedades para poder cultivar”.