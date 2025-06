Alcantarilla, Beniel y Santomera sumarán más de 130.000 nuevas frecuencias de autobús

La Comunidad Autónoma, a través de la consejería de Fomento e Infraestructuras, ha cedido las competencias en materia de transporte de autobús público interurbano al Ayuntamiento de Murcia, con el objetivo de crear una gran área metropolitana que conecte la capital con los municipios circundantes que, hasta la fecha, cuentan con pocas líneas de transporte y con muy escasas frecuencias. Así lo ha anunciado este martes el consejero de Fomento, Jorge García Montoro, tras una reunión que ha mantenido con los alcaldes de los municipios afectados: Alcantarilla, Beniel, Santomera y Murcia, que ha estado representada esta última por el concejal de Movilidad de la capital, José Francisco Muñoz. Ambas administraciones ya habían suscrito con anterioridad un protocolo para mejorar la coordinación del transporte público, que ha quedado materializado con este acuerdo que afecta principalmente a las líneas RMU-1 y RMU-2, que conectan los municipios de Santomera y Alcantarilla con la capital.

El consejero de Fomento ha explicado que “al final, el ciudadano va a ser el gran beneficiario de toda esta situación, de esta colaboración interadministrativa, donde se va a poner el foco, primero, en la eficacia de la gestión, en minimizar los tiempos de espera”. Un convenio, por cierto, que contará con una dotación económica cercana a los 1,5 millones de euros. A esto se suma la cesión gratuita al Consistorio de la capital, por parte de la Consejería, de 12 nuevos autobuses eléctricos, libres de emisiones, que se incorporan a la flota que van a realizar estas nuevas rutas con los municipios que rodean la ‘almendra’ de Murcia. En cualquier caso, García Montoro también ha asegurado que su departamento ha previsto gasto extra, ya que se ha incluido un remanente presupuestario. “También se establece la posibilidad de un incremento de hasta 500.000 euros al año, si acaso hay mejoras en la prestación de los servicios. Habrá un grupo de trabajo para atender las posibles mejoras, para atender a todos los grupos de población”, ha apuntado el consejero regional.

Por su parte, el concejal de Movilidad del ayuntamiento de Murcia, José Francisco Muñoz, ha valorado muy positivamente la noticia y ha hablado de “un día histórico para el municipio”. En este sentido, el edil capitalino ha trasladado que “lo que estamos dando es solución a las demandas de la ciudadanía, que no entienden por qué unos autobuses sí te pueden coger y otros no, o por qué hay duplicidad de autobuses, que unos me corresponden y otros no me corresponden”. Unos nuevos medios de transporte que van a posibilitar a los vecinos de estos municipios acudir a lo que sus promotores denominan “centros tractores”, tales como los hospitales públicos de la capital, o los campus universitarios. Muñoz ha explicado que “todas esas soluciones están hablando, como adelantaba el consejero, prácticamente de 130.000 expediciones más que, efectivamente, se incorporan a la licitación del nuevo modelo de transporte por parte del ayuntamiento de Murcia y que, en breve, los ciudadanos podrán empezar a disfrutar”.

En la misma línea se ha expresado la nueva alcaldesa de Alcantarilla. Paqui Terol ha elogiado este acuerdo, a la vez que ha recordado que “la línea de Alcantarilla, la 44, es una de las líneas que más usuarios tiene: 800.000 al año y, el que se esté trabajando para unificar tarifas, para unificar que todos los métodos de pago sean iguales para todos, pues son magníficas noticias”.

Quien se ha mostrado más escéptica ha sido la alcaldesa socialista de Beniel, Mari Carmen Morales. La primera edil de este municipio, si bien ha valorado positivamente el convenio, ha reivindicado que se lleve a cabo cuanto antes para dar solución a los problemas que tienen sus vecinos. Morales ha expresado que “se nos han dicho unos plazos -yo los he alargado-, porque sabemos que, en el tema de las licitaciones, cómo puede funcionar este tema, y escapan en algunos casos a nuestro control”. Antes de eso, la alcaldesa de Beniel ha recordado los inconvenientes históricos que tiene su pueblo en materia de transporte y se ha referido a ellos como “un problema eterno de comunicaciones por carretera”.

Por último, el alcalde de Santomera, Víctor Martínez, también ha aplaudido este acuerdo promovido por la consejería de Fomento. Martínez se ha referido a esta iniciativa como “un ejercicio de responsabilidad y de solidaridad, en el que el sentido común ha enterrado a la sinrazón que estaba impidiendo hacer lo que a todos los ojos, a los ojos de los ciudadanos, era la lógica: y era aumentar esas frecuencias, el establecer esa coordinación entre administraciones y que nuestros ciudadanos se viesen beneficiados”. El primer edil santomerano también ha hablado de algunos de los problemas que tenían sus vecinos, que ponían rumbo a pedanías cercanas como Cobatillas y tenían que apearse del autobús para alcanzar el pueblo a pie. Martínez ha asegurado que hace dos años consiguieron darle solución a ese problema y, ahora, gracias a este acuerdo entre administraciones, los vecinos de su municipio van a estar mejor comunicados.

Rutas nocturnas

Además, se crearán tres líneas de servicio nocturno con tres expediciones por sentido, que funcionarán las madrugadas de los viernes, sábados y vísperas de festivos. La línea de Alcantarilla conectará el municipio con la capital, a través de las pedanías murcianas de Sangonera la Seca, Javalí Nuevo y Puebla de Soto; la línea nocturna de Beniel tendrá conexión con Murcia, a través de Alquerías, El Raal, Llano de Brujas y Puente Tocinos, mientras que el servicio nocturno de Santomera conectará con Murcia, a través de Cobatillas, El Esparragal, Monteagudo, Casillas y Zarandona.

Todas las líneas nocturnas estarán coordinadas para permitir transbordos en la Plaza Circular, de manera que todos los autobuses lleguen y salgan a la vez, permitiendo realizar viajes nocturnos entre diferentes recorridos y municipios, según apuntan fuentes de la consejería de Fomento.