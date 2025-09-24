Arrestado en Alcantarilla (Región de Murcia) un hombre con una orden judicial de detención por cometer un robo con violencia

La Policía Nacional ha detenido en Alcantarilla (Murcia) a un hombre que se encontraba en posesión de una reclamación judicial emitida por un juzgado de Benidorm (Alicante) por la comisión de un delito de robo con violencia, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

Los hechos tuvieron lugar por la mañana, durante el desarrollo de un control de vehículos establecido en la carretera de Barqueros, cuando una furgoneta que se aproximaba, al percatarse de la presencia policial, se desvió y estacionó de manera precipitada en el lateral de la vía.

De la furgoneta mal estacionada se apeó un varón que pretendía abandonar el lugar mientras aparentaba estar hablado por teléfono, aunque pudo ser interceptado e identificado por los agentes de la Policía Nacional.

Al proceder a su identificación, los agentes pudieron comprobar que tenía vigente una orden de búsqueda y detención emitida por un juzgado de Benidorm por su implicación en un robo con violencia, además de constatar que no tenía permiso de circulación en vigor.

El detenido, al que se le imputan los delitos de robo con violencia y delito contra la seguridad del tráfico, fue puesto a disposición de la autoridad judicial.