Barcelona echará a Airbnb pero Murcia le acoge: el Ayuntamiento firma un convenio para tener página propia en la aplicación

La Concejalía de Turismo, Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Murcia, a través de la entidad Turismo de Murcia Convention Bureau (AMCOCM), ha firmado un convenio con la empresa Airbnb para impulsar la promoción turística de la ciudad con motivo del 1.200 aniversario de su fundación.

Este acuerdo refuerza el compromiso de ambas entidades con la puesta en valor del patrimonio cultural, histórico y festivo de la ciudad, con el objetivo de aumentar la visibilidad de la oferta turística de Murcia tanto a nivel nacional como internacional, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

En el marco de esta colaboración, Airbnb integrará en su plataforma una página dedicada a Murcia, donde se ofrecerá información sobre diversos atractivos turísticos y culturales.

En ella se destacarán enclaves de interés como el Centro de Interpretación Madina Mursiya y las fortalezas del Rey Lobo, junto a la promoción de iniciativas y eventos de gran arraigo popular como las Fiestas de Moros y Cristianos, la Semana Santa, las Fiestas de Primavera o la Feria de Septiembre.

Además, Airbnb difundirá esta página entre su comunidad de anfitriones en la Región de Murcia y la promocionará a través de sus canales propios, buscando incrementar el conocimiento de la ciudad como un destino turístico de referencia en el ámbito nacional e internacional.

Por otro lado, el acuerdo contempla la puesta a disposición de Turismo de Murcia de una plataforma digital con datos sobre tendencias turísticas dentro del municipio, lo que permitirá analizar y optimizar las estrategias de promoción, incorporando criterios de sostenibilidad en el desarrollo turístico del destino.

Turismo de Murcia, por su parte, difundirá esta colaboración en su página web y entre el casi centenar de empresas asociadas que forman parte de la red de Turismo de Murcia Convention Bureau, con el fin de fomentar la integración de la oferta local de alojamientos turísticos disponibles en la plataforma Airbnb.

El concejal de Turismo, Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Murcia, Jesús Pacheco, ha subrayado "la importancia de esta colaboración con Airbnb, que representa una oportunidad para mostrar al mundo el patrimonio, las tradiciones y la hospitalidad de Murcia, en un año especialmente significativo para nuestra historia. Queremos que este aniversario sirva como punto de partida para una nueva etapa en la que el turismo tenga un papel protagonista en el desarrollo de Murcia".

Por su parte, la presidenta de AMCOCM, Carmen Antón Ortín, ha señalado que "este acuerdo es un paso adelante en el fortalecimiento de los lazos entre la ciudad y su red de empresas turísticas con una compañía como Airbnb, capaz de dimensionar la oferta de alojamientos turísticos e impulsar la ocupación de forma significativa".

Desde Airbnb se ha destacado el potencial cultural y turístico que ofrece Murcia, subrayando que este aniversario supone un aliciente para contribuir a su proyección internacional y fortalecer la comunidad anfitriona local.