Ante el 'Black Friday' Consumur avisa de que "comprar a menor precio no significa gastar menos dinero"

La Asociación de Consumidores y Usuarios en Red, Consumur, ha recomendado a los compradores que, de cara a la llegada del 'Black Friday', "compren sólo lo realmente necesario y no piensen que comprar a menor precio significa gastar menos dinero".

La organización ha advertido que lo principal es no comprar por impulso, meditar si realmente se necesita el producto y comparar calidades y precios en distintos establecimientos. Además, aseguran que lo ideal es buscar aquellos productos que merecieron su atención anteriormente pero por razones de precio excedieron sus posibilidades, según informaron desde la asociación en una nota de prensa.

Por otra parte, señalan que los derechos de los consumidores son los mismos que en cualquier época del año y que al igual que sucede en periodo de rebajas, los productos deben indicar también el precio anterior al descuento.

La organización recomienda evitar adquirir productos a través del comercio electrónico cuando la empresa no esté identificada o no se ofrezcan datos suficientes sobre los productos que nos permitan motivar nuestra decisión de compra. Además, advierte de que en las compras online se dispone, al igual que las realizadas fuera del establecimiento mercantil, de catorce días para desistir el contrato y devolver el producto.

Por otro lado, antes de pagar, se debe preguntar en el establecimiento si admiten devoluciones, dado que si el producto no está defectuoso no tiene la obligación legal de devolver el dinero o cambiarlo por otro, caso contrario ocurre cuando el producto presenta algún defecto. También recomiendan guardar el ticket o factura durante un tiempo prudencial, ya que es el documento contractual con el establecimiento.

Asímismo aconseja a los consumidores y usuarios que no renuncien a sus derechos y denuncien cualquier abuso o fraude que detecten. Pueden acudir a la organización presencialmente, o bien a través del Teléfono de Atención al Consumidor y Usuario, 968 22 30 82. Más información en www.consumur.org.