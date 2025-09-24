El Centro Párraga acoge la segunda edición del Festival de Arte Sonoro y Música Experimental

El Centro Párraga acoge este jueves y viernes la segunda edición del Festival de Arte Sonoro y Música Experimental (FASME), organizado por la Asociación Intonarumori con la colaboración del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, y que reúne a parte de los artistas nacionales más relevantes y con mayor repercusión nacional e internacional en este ámbito.

Tras la primera edición de FASME, que tuvo lugar también en el Centro Párraga en 2023 y registró llenos en las distintas sesiones, vuelve este evento, que contará con las actuaciones de Josep Lluis Galiana, Edith Alonso & Elena Juárez, Ice McYlon (Arturo Yelo) & Friends, Iván Puñal con Red Kite y un homenaje especial al pionero Isidoro Valcárcel Medina.

Asimismo, la programación se amplía con talleres y un encuentro con la editorial Edictòralia y la discográfica Liquen Records, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, ha indicado que "desde el Centro Párraga siempre buscamos acercar las más diversas manifestaciones de la cultura contemporánea a las personas curiosas e inquietas, así como apoyar a los creadores murcianos. Un ejemplo más es este Festival de Arte Sonoro y Música Experimental".

La primera sesión de actuaciones del FASME, que se celebra en el Espacio 0 del Centro Párraga, comenzará a las 20.00 horas de este jueves y contará con las actuaciones de J.L. Galiana. Una hora después será el turno de Edith Alonso & Elena Juárez.

La segunda jornada, la del viernes, contará con la actuación de Ice McYlon (Arturo Yelo) & Friends a las 20.00 horas; y de Iván Puñal con Red Kite a las 21.30 horas. Previamente, a las 19.30 horas, se realizará el homenaje al creador Isidoro Valcárcel Medina.

Cabe recordar que en la primera edición del festival se rindió homenaje a Antón Ignorant, natural de Murcia y figura imprescindible de la vanguardia barcelonesa de los años 80 y 90 del siglo pasado.

Todas las actuaciones del Festival de Arte Sonoro y Música Experimental, que tendrá lugar mañana jueves y el viernes, 25 y 26 de septiembre, son con entrada libre hasta completar aforo. Para más información, se puede consultar el apartado de 'Programación' de la página web del Centro Párraga.