Cielos cubiertos y chubascos ocasionales en la Región de Murcia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 6 de octubre, cielos cubiertos con chubascos ocasionales, más probables durante la primera mitad del día, abriéndose claros y tendiendo a remitir las precipitaciones por la tarde. Nieblas matinales.

Las temperaturas mínimas sin cambios; máximas en descenso generalizado, localmente notable en el interior. Vientos de componente este, flojos en el interior y moderados en el litoral, disminuyendo en general al final del día.

En concreto, se esperan 20 grados de temperatura mínima y 25 de máxima en Cartagena; 14 de mínima y 24 de máxima en Caravaca de la Cruz; 19 de mínima y 23 de máxima en Lorca; 15 de mínima y 25 de máxima en Yecla; y 19 de mínima y 25 de máxima en la ciudad de Murcia.