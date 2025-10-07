Acceso

Cielos poco nubosos y máximas en ascenso en la Región de Murcia

En la ciudad de Murcia se alcanzarán los 29 grados

Una mujer se protege del sol en MurciaEuropa Press
    A. Molina
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 7 de octubre, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas matinales. Brumas matinales.

Las temperaturas mínimas irán en descenso y las máximas en ascenso. Los vientos soplarán flojos variables, con brisas.

En concreto, se esperan 18 grados de temperatura mínima y 25 de máxima en Cartagena; 13 de mínima y 27 de máxima en Caravaca de la Cruz; 17 de mínima y 27 de máxima en Lorca; 13 de mínima y 28 de máxima en Yecla; y 16 de mínima y 29 de máxima en la ciudad de Murcia.

