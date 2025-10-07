Cielos poco nubosos y máximas en ascenso en la Región de Murcia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 7 de octubre, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas matinales. Brumas matinales.

Las temperaturas mínimas irán en descenso y las máximas en ascenso. Los vientos soplarán flojos variables, con brisas.

En concreto, se esperan 18 grados de temperatura mínima y 25 de máxima en Cartagena; 13 de mínima y 27 de máxima en Caravaca de la Cruz; 17 de mínima y 27 de máxima en Lorca; 13 de mínima y 28 de máxima en Yecla; y 16 de mínima y 29 de máxima en la ciudad de Murcia.