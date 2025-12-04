La Comunidad asume los 1,5 millones recortados por el Gobierno central para el Plan Corresponsables

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, ha aprobado la concesión directa de 1.512.310 euros en subvenciones a los 45 ayuntamientos de la Región de Murcia con el objetivo de que desarrollen las actuaciones incluidas en el Plan Corresponsables. Esta cuantía representa el 25 por ciento del presupuesto total del Plan, que ha sido recortado unilateralmente por el Gobierno central, a través del Ministerio de Igualdad.

Por tanto, la Comunidad ha decidido asumir con fondos propios este recorte presupuestario para garantizar el mantenimiento de los servicios de conciliación que ayuntamientos y entidades sociales prestan a familias que requieren de apoyo profesional para el cuidado de sus hijos mientras se encuentran trabajando o en búsqueda activa de empleo. El Plan, cuya cuantía total asciende a 5.928.092 euros, contempla servicios de cuidados profesionalizados para facilitar la conciliación de familias con menores a cargo de hasta 16 años, desde un enfoque de corresponsabilidad para mujeres y hombres.

Las cuantías a recibir por los consistorios oscilan entre los 38.315 euros que recibirán los municipios de menor población, como Aledo o Ricote, y los 406.030 euros destinados al Ayuntamiento de Murcia.

Entre las actividades que se pueden financiar se encuentran los servicios de canguro en el domicilio familiar; los servicios de atención y cuidado matinales y vespertinos fuera del horario educativo habitual, así como aquellos servicios de cuidados prestados en periodos no lectivos, como vacaciones o festivos.

El Plan también contempla la financiación de actividades de carácter lúdico que coincidan con periodos de vacaciones escolares, como campamentos o escuelas de verano, así como la dotación de personal para el transporte desde los centros escolares a otros espacios donde se realicen actividades extraescolares o de comedor. Las actuaciones objeto de estas subvenciones se desarrollarán del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026.

El año pasado, esos servicios beneficiaron a cerca de 20.000 menores de hasta 16 años y a 11.359 familias de la Región de Murcia que solicitaron esta modalidad de atención para escuelas vacacionales, aulas matinales y vespertinas, servicios de canguro a domicilio y ludotecas. Además, este servicio ha supuesto la contratación de más de 800 nuevos profesionales.