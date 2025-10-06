Detenidas 12 personas, dos de ellas menores, en el registro a un secadero de marihuana en Cartagena (Murcia)

La Policía Nacional ha detenido a una docena de personas, dos de ellas menores de edad, como presuntas responsables de un secadero de marihuana en el interior de una vivienda en Cartagena (Murcia), según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

Durante el registro fueron intervenidos más de 26 kilogramos de cogollos de marihuana en proceso de secado, ya preparados para su distribución, así como cerca de 15 kilos de plantas y todo el aparataje propio de estas instalaciones, como lámparas, ventiladores, filtros y transformadores.

Además, la Policía Nacional pudo constatar la existencia de una conexión fraudulenta de electricidad que generaba un importante riesgo de incendio con peligro para la vida y la integridad de los vecinos de la zona.

Durante el operativo se contó con la colaboración de la Policía Local de Cartagena en el marco del dispositivo de seguridad desplegado en el registro de la vivienda.

Según se desprende de la investigación, las labores de secado eran realizadas por dos menores de edad que han sido arrestados.

A los detenidos se les atribuye la presunta autoría de los delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico. El principal investigado ha ingresado en prisión por orden de la autoridad judicial.