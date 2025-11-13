Detenidos por tener trece carritos de supermecado robados

Agentes de la Policía Nacional han detenido a seis individuos que se encontraban en un asentamiento en Murcia con un total de 13 carros de supermercado valorados en 2.000 euros, pertenecientes a diferentes establecimientos comerciales, y un kilogramo de marihuana.

Se les imputa la presunta comisión de los delitos de apropiación indebida y contra la salud pública, en el transcurso de un operativo policial en prevención de la seguridad ciudadana desarrollado en la avenida Miguel Induráin de Murcia.

Los hechos ocurrieron en la avenida Miguel Induráin, donde los agentes detectaron un asentamiento de varias personas observando un gran número de carros pertenecientes a supermercados de la zona y como manipulaban plantas de aspecto similar al cannabis.

Los agentes procedieron a la identificación de estas personas y comprobaron que la sustancia vegetal que manipulaban se trataba de marihuana, con un peso de casi un kilogramo.

También comprobaron que los carros de compra pertenecían a supermercados cercanos valorándolos en unos 2.000 euros, por lo que procedieron a la detención de las seis personas imputándoles los delitos de apropiación indebida y contra la salud pública.

Finalmente, los detenidos, a quienes les constan antecedentes policiales por la comisión de hechos similares y otras tipologías delictivas, fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial para la adopción de las medidas cautelares oportunas.