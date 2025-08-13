La DGT prevé más de 325.000 desplazamientos en las carreteras de la Región de Murcia en la operación del 15 de agosto

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 325.248 desplazamientos en las carreteras de la Región de Murcia con motivo de la festividad del 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen, según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno en un comunicado.

El dispositivo especial de tráfico, que se extenderá desde las 15.00 horas de este jueves hasta el próximo domingo, calcula que en los días que dura la operación se producirá el 13 por ciento de los desplazamientos previstos en la Región durante el mes de agosto.

En las principales vías de la Región se establecerán servicios de control, regulación y vigilancia extraordinarios a cargo de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que movilizará a 222 agentes para labores de regulación del tráfico, con el apoyo del Centro de Gestión del Tráfico del Levante (CGT) y los Paneles de Mensaje Variable (PMV) disponibles en las principales carreteras.

Además, los efectivos desplegados contarán con puntos de control de velocidad fijos y de tramo y seis unidades móviles de radar, así como con apoyo aéreo (helicópteros y drones).

Las zonas de mayor conflicto de fluidez previstas son, en itinerarios de salida, la A-7, en el punto kilométrico 567, sentido Algeciras, enlace con la A-30; y en itinerarios de retorno la A-7, en el punto kilométrico 570, sentido Tarragona, enlace con A-30, y la A-30, en el punto 136,500, sentido Albacete.

Siniestralidad

El número de siniestros con víctimas ha caído un 0,42 por ciento en las vías interurbanas de la Región de Murcia entre el 1 de enero y el 12 de agosto de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024. También ha descendido en un 31 por ciento la cifra de personas fallecidas y en un 19 por ciento el de hospitalizadas.

En concreto, los accidentes con víctimas han ascendido a 477 (frente a los 479 del mismo periodo del año anterior); el de personas fallecidas, a 22 (diez menos), y el de hospitalizadas, a 62 (15 menos).

Hasta el 12 de agosto de 2025, el Instituto de Medicina Legal (IML) ha analizado el consumo de tóxicos en 14 de los 16 conductores fallecidos en vías interurbanas. Dos de ellos han dado positivo en alcohol; tres en drogas y uno en ambos, mientras que ocho han dado negativo.

Así, el 43% de los conductores fallecidos en vía interurbana analizados por el IML arroja un resultado positivo en el consumo de alcohol, drogas o ambas combinadas.