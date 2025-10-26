Duelo en Murcia para cocinar el mejor arroz con habichuelas

Es un plato de cuchara que pronto empezará a cocinarse en casas y restaurantes. Con la bajada de las temperaturas este tipo de guisos desplazan a otros más ligeros propios del verano. El arroz con habichuelas, es el protagonista del Concurso Regional de Cocina Tradicional 'Sabe A Murcia' que se celebra este domingo.

En su elaboración es fundamental los ingredientes que se utilicen. Para empezar, el arroz debe ser de grano redondo y si es de Calasparra, mucho mejor. Lo mismo ocurre con las verduras, si están cultivadas en la Región de Murcia, mucho mejor. Son necesarias alcachofas, pimiento (verde o rojo), tomate, ajos (o ajos tiernos), judías verdes, patata, nabo y cardo. No hay que olvidar el pimentón dulce, el azafrán si se le quiere dar color y un aceite oliva virgen para el sofrito. Sus orígenes se remontan a lo que comían las gentes humildes de la huerta, aunque en la actualidad es un auténtico lujo disfrutar de un plato con altos valores nutricionales como este.

Murcia celebra este fin de semana la V edición del Concurso Regional de Cocina Tradicional 'Sabe A Murcia' que tiene como protagonista este plato. Este domingo está previsto celebrar las semifinales, de las que saldrán los seis finalistas que competirán por el título de mejor cocinero o cocinera tradicional de la Región.

Mañana, a partir de las 11.00 horas, tendrá lugar la gran final, en la que los participantes elaborarán su mejor versión del plato protagonista, además de ensalada murciana, y se dará a conocer el ganador. Se han presentado un total de 30 participantes de los que se seleccionaron 12 para competir en esta edición. El domingo, en la final, seis competirán por el premio.

El jurado profesional de esta edición estará formado por destacadas figuras del ámbito gastronómico y social de la Región. Encabezará el panel el chef con Estrella Michelin Juan Guillamón, quien además ejercerá como Padrino de Honor de esta edición.

Junto a él, participarán Basilio Piñero, presidente de la Junta de Distrito del Barrio del Carmen; Conchi Marín, propietaria del restaurante Rincón Huertano; Juan Antonio García Gil, presidente de JECOMUR; Pablo Martínez López, presidente de Euro-Toques Región de Murcia; José Morales, propietario del restaurante Demo; Javier Gracia, chef ejecutivo y propietario de La Bodeguita; y Nicolás Martínez, chef del emblemático Rincón de Pepe.

Durante ambos días, el público podrá disfrutar de un ambiente festivo y gastronómico, con degustaciones y productos típicos. Como en años anteriores, las degustaciones serán gratuitas, pero para acceder a ellas será necesario portar la pulsera solidaria, ya que parte de la recaudación irá destinada a ASSIDO. Como gesto de esa colaboración, Paloma Ochoa, una de las usuarias de la asociación, formará parte del jurado de esta edición.