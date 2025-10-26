Álvaro Muñoz- Escassi, suspenso como empresario y un diez como cafetero

El próximo lunes Álvaro Muñoz Escassi cumple 52 años. El jinete más famoso de la televisión ha hecho más carrera en los platós y las portadas de las revistas que en las cuadras de caballos o en las pistas de los concurso hípicos cumple años, por el también pasa el tiempo, aunque su actitud vital sea (eternamente) juvenil. Álvaro soplará las velas solo y sin novia a la vista después de romper con su última pareja, Sheila Casas, hermana del clan Casas y flamante abogada, otra bella entre las bellas para su colección. Parecían una pareja perfecta (pasionales y tremendamente guapos), pero no.

Escassi se toma un respiro en su actividad amorosa tras su paso por el concurso «Supervivientes», donde se embolsó 200.000 euros. Un dinero que quizá vuelva a invertir en una vocación empresarial que no le es ajena. A sus espaldas el sevillano tiene un amplio currículum de emprendimientos, la mayoría de ellos sin demasiado éxito, aunque no deja de intentarlo, lo que denota su espíritu incansable.

Negocios del jinete

La última iniciativa data de 2017 y tiene que ver con su profesión como jinete. De ahí nació Horse Ready SL, una sociedad radicada en la madrileña Avenida Menéndez Pelayo que Escassi dedicó al objeto de las «actividades recreativas y de entretenimiento». En ella el jinete ocupa el cargo de administrador y socio único de la sociedad. Aunque figura censado comercialmente en el impuesto de actividades económicas en el año 2024, la empresa ofrece pocos indicios de actividad. Hípica aparte, si hay un sector en el que el jinete haya invertido su dinero repetidamente es en el campo de la restauración. Lo ha hecho siempre acompañado de otros socios, con los que ha ido de la mano en varios negocios que ha regentado en la capital. Uno de ellos tiene que ver con otra de sus empresas, Restaurante Si No SL. Creada en 2013 con Álvaro como apoderado, la sociedad gestiona un restaurante montado junto con otro socio en el barrio de Chueca. Dedicada a la «explotación de de bares, cafeterías y restaurantes» la sociedad dejó de presentar en 2015, sólo un par de años después de iniciar el camino.

Álvaro Muñoz Escassi Gtres

Otro emprendimiento en el ámbito de la restauración tiene que ver con su sociedad El Coso de la Brasas SL, un restaurante del mismo nombre que el sevillano abrió en 2012 en el barrio de Sanchinarro (Madrid) junto a dos socios. El jinete, recién ennoviado con Sonia Ferrer intentó aprovechar su tirón mediático para publicitar el local en los medios, una fórmula común entre los famosos con noticia. En su caso era casi diaria la presencia de las cámaras de televisión en la puerta del local para intentar captar juntos al jinete y la presentadora. Tras los primeros meses de andadura los tres socios llevaron a cabo una ampliación de capital de 33.000 euros para intentar mantener la empresa a flote. Sin éxito.

Mánager de artistas

Otro de los campos abonados por Escassi con su vocación emprendedora ha sido la televisión y el mundo de los medios. Así fundó en 2011 Crazy Horse 2.0 Productions SL, una productora dedicada a las labores de representación y promoción de artistas. Álvaro compartió durante un par de años el cargo de administrador mancomunado de la sociedad con su amigo, el empresario Israel Bayón. Tras un tiempo compartiendo responsabilidades, Álvaro se quedó como administrador único de la misma. El jinete dejó morir la sociedad hasta que en 2016 la empresa fue apercibida de un cierre de la hoja registral por su incumplimiento reiterado de no presentar cuentas.

Después de varios fracasos, el jinete se dedicó en los últimos años a prestar su imagen a cambio de un sueldo, una fórmula menos arriesgada que montar empresas. Desde hace varios años Muñoz Escassi sirve de imagen a los famosos Cafés Baqué, una marca vasca nacida en Durango en los años 60 bajo la tutela del empresario vizcaíno Juan Baqué. Escassi, aparte de empleado, es amigo de Marisa Baqué, propietaria de la marca y considerada como la «mamma del café», una especie de gurú entre los baristas en el sector del grano molido. Al parecer el jinete sevillano, que publicita la marca siempre que puede, encaja en la idea de expansión de la cafetera en la capital, donde incluso posee ya un local en plena milla de oro.