Temporal
Emergencias gestiona 178 incidencias por las lluvias y tormentas en la Región de Murcia
Rescates, achiques y la eliminación de obstáculos en la vía, entre las actuaciones de los servicios de Emergencias
El Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia ha recibido hasta las 8.00 horas de este martes un total de 253 llamadas, correspondiente a 178 asuntos, relacionadas con el episodio de lluvias y tormentas.
A esta hora ya no hay avisos activos de fenómenos meteorológicos adversos, según informaron fuentes del '1-1-2'.
La mayoría de los asuntos han estado relacionados con obstáculos en la vía (61) y achiques de agua (41). Además, se han realizado un total de 16 rescates.
Ninguno de los incidentes ha tenido consecuencias graves. Por municipios, destacan Murcia (70), Molina de Segura (38) y Mazarrón (17).
En estos momentos permanece cortada la carretera RM-B10, en Ulea y Archena. Además, las brigadas están limpiando los arrastres provocados por las lluvias en la RM-D14.
