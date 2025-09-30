Acceso

Región de Murcia

Temporal

Emergencias gestiona 178 incidencias por las lluvias y tormentas en la Región de Murcia

Rescates, achiques y la eliminación de obstáculos en la vía, entre las actuaciones de los servicios de Emergencias

MURCIA.-Sucesos.- AMP.- El '1-1-2' gestiona 77 asuntos relacionados con las lluvias, ninguno de especial importancia
El '1-1-2' gestiona 178 asuntos relacionados con las lluvias, ninguno de especial importanciaEuropa Press
  • A. Molina
    A. Molina
Creada:
Última actualización:

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia ha recibido hasta las 8.00 horas de este martes un total de 253 llamadas, correspondiente a 178 asuntos, relacionadas con el episodio de lluvias y tormentas.

A esta hora ya no hay avisos activos de fenómenos meteorológicos adversos, según informaron fuentes del '1-1-2'.

La mayoría de los asuntos han estado relacionados con obstáculos en la vía (61) y achiques de agua (41). Además, se han realizado un total de 16 rescates.

Ninguno de los incidentes ha tenido consecuencias graves. Por municipios, destacan Murcia (70), Molina de Segura (38) y Mazarrón (17).

En estos momentos permanece cortada la carretera RM-B10, en Ulea y Archena. Además, las brigadas están limpiando los arrastres provocados por las lluvias en la RM-D14.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas