Estas son las zonas de Lorca (Región de Murcia) que sufrirán cortes de luz temporales en los próximos días

Varias zonas del municipio de Lorca tendrán cortes de luz temporales los próximos días programados por la empresa de suministro de energía eléctrica Iberdrola, ha explicado el concejal de Servicios Industriales del Ayuntamiento de Lorca, Antonio David Sánchez Alcaraz.

En concreto, estas interrupciones del servicio serán los días 4, 6, 7, 8 y 9 de octubre en horario de mañana y tarde, en distintas partes de Lorca, según han informado fuentes municipales en una nota de prensa.

"Desde el Ayuntamiento de Lorca y la empresa Iberdrola pedimos disculpas por las molestias que estas puedan ocasionar a los ciudadanos, agradeciendo de antemano su comprensión ante la necesidad de llevar a cabo esta ampliación en la infraestructura eléctrica de nuestra ciudad", ha compartido el edil.

En concreto, los cortes afectarán el día 4 a la rambla de Las Chatas, el 6 a zonas de Fontanares y Bejar, el 7 a La Tova, La Fuensanta y Marchena, el 8 a varias calles de Lorca y Tiata, y el día 9 a zonas de Almendricos y algunas calles de Lorca.