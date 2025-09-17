Acceso

Fallece una mujer de 27 años al ser atropellada por un tractor en Cartagena (Murcia)

l.os servicios sanitarios han tenido que atender a la madre de la fallecida

Una mujer de 27 años ha fallecido este miércoles al ser atropellada por un tractor en la carretera RM-F35, que une Cartagena y San Javier, según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

A partir de las 8.23 horas, varios testigos han avisado al 1-1-2' de que una joven había sido atropellada en la citada vía a su paso por La Aparecida, en el término municipal de Cartagena.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local y una Unidad Móvil de Emergencias del 061 que solo ha podido certificar el fallecimiento de la mujer.

Los servicios sanitarios han tenido que atender a la madre de la fallecida, han agregado las mismas fuentes.

