El Gobierno regional destina una partida de tres millones para mejorar la cualificación de más de 11.000 desempleados

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), favorecerá la mejora de la cualificación de más de 11.000 personas desempleadas en 2026 gracias a una nueva convocatoria de ayudas destinada a entidades de formación acreditada, que cuenta con una partida cercana a los tres millones de euros. Estas subvenciones permitirán al SEF ofertar unos 740 cursos gratuitos el año que viene.

El objetivo es brindar formación gratuita que contribuya a incrementar las opciones de empleo, por lo que el SEF dará prioridad a los proyectos que ofrezcan formación en aquellas especialidades que cuenten con una mayor demanda en el tejido productivo regional. También a los contenidos vinculados a sectores emergentes como la economía verde, la transición digital, la economía del cuidado o la innovación social.

En este sentido, la directora general del SEF, Pilar Valero, explicó que "desde el Gobierno regional avanzamos en nuestro compromiso por mejorar las oportunidades de trabajo de las personas desempleadas; por ello es prioritario brindarles una formación que responda a los retos actuales y futuros del mercado de trabajo de la Región, cubriendo carencias de cualificación específicas dentro de cada rama productiva".

Así pues, esta nueva oferta formativa abordará contenidos para impulsar la recualificación y la actualización profesional de los trabajadores, así como la transformación digital y tecnológica y la responsabilidad social corporativa y de especialización sectorial como sanidad, hostelería, energía, industria, agraria o marketing, entre otros. Asimismo, contará con acciones específicas cuyo fin es capacitar a los participantes en los procesos de transformación de productos agrícolas y ganaderos.

Para facilitar la asistencia a estos cursos, el SEF cuenta con una línea de becas y ayudas para desempleados que participen en estas acciones formativas por valor de 1,5 millones de euros. Las entidades de formación interesadas en impartir estas acciones formativas tienen de plazo para solicitarlas desde hoy hasta el 6 de octubre en la sede electrónica del SEF. Podrán acogerse a estas subvenciones entidades públicas o privadas, inscritas en el Registro de Entidades de Formación.