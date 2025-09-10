La Guardia Civil se persona en el Centro de Menores de Santa Cruz (Región de Murcia) para impedir una concentración ilegal

Un dispositivo de la Guardia Civil de prevención de seguridad ciudadana se ha personado este miércoles en las instalaciones del Centro de Menores de Santa Cruz (Región de Murcia) para impedir una concentración convocada a través de las redes sociales, a raíz de un contacto informativo que ha mantenido el presidente de Vox en la Región, José Ángel Antelo, junto al portavoz nacional de Vox de Inmigración, Interior y Seguridad, Samuel Vázquez, diputados regionales y concejales del municipio.

La concentración era de carácter ilegal y no estaba autorizada por la Delegación de Gobierno. Sin embargo, en redes sociales se estaba movilizando a la sociedad para que las declaraciones estuvieran acompañadas de una concentración.

El delegado de Gobierno, Francisco Lucas, ya anunció este martes que no iba a permitir la concentración "ilegal" que Vox "estaba convocando por redes sociales para acompañar su rueda de prensa en el Centro de Menores de Santa Cruz".

Una concentración, ha insistido, "ilegal" y en aplicación del principio de interés superior del menor, dio instrucciones "claras e inmediatas" a la Guardia Civil para impedirla.

El dispositivo desplegado por parte de Guardia Civil "ha cumplido sus objetivos, evitar que se pusiera en riesgo a los menores y al personal del centro".

Por ello, ha expresado su agradecimiento a los agentes que han participado en él y su actuación ejemplar. Desde la Delegación del Gobierno de España, advierte, "seguiremos actuando con firmeza y determinación para proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía, defender la convivencia y garantizar la seguridad de toda la población".

"Irresponsabilidad"

Por su parte, el portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha tildado de "irresponsabilidad" que representantes de Vox acudan a las puertas del centro de menores de Santa Cruz, en Murcia, "con discursos y con declaraciones radicales y que no tienen ningún tipo de base, ni de fundamento legal".

Ortuño ha señalado que en ese centro "hay menores españoles y no españoles que no merecen el show ni de unos ni de otros para pescar votos en ríos revueltos", y ha insistido en que un espacio de este tipo "es el último sitio al que debe acudir un político para buscar caladeros electorales".

"Por supuesto, se puede discrepar de la política de inmigración antes que acudir a las puertas de un centro de menores que lo último que quieren es que haya políticos que creen situaciones de confrontación y de crispación", ha remarcado.

A su juicio, es "una indecencia política utilizar a menores que no tienen familia, que no tienen hogar, que no tienen arraigo para pescar votos en ríos revueltos". Al hilo, ha recordado que la Región de Murcia cuenta con centros de menores tutelados donde conviven españoles y no españoles.

En este sentido, el vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del Partido Popular de la Región de Murcia (PPRM), Joaquín Segado, ha denunciado que Vox "enciende la hoguera" y el PSOE "le echa gasolina", con motivo de una concentración frente al centro de menores de Santa Cruz este miércoles.

En el transcurso de una rueda de prensa, Segado ha señalado que PSOE y Vox "están cómodos generando estas situaciones de incertidumbre social y de inseguridad: se retroalimentan y nutren de la división y el enfrentamiento". A su juicio, "es vergonzoso e indecente, desde el punto de vista político, que un partido como Vox haga una convocatoria en la puerta de un centro de menores con el único objetivo de generar tensión social". "Que se ponga en el punto de mira y que se criminalice a niños y menores acogidos en un centro es una enorme irresponsabilidad", ha reprobado.

Asimismo, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional de Murcia, Carmina Fernández, ha responsabilizado este miércoles al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, del "hostigamiento" a menores extranjeros no acompañados por parte, según ha precisado, de Vox.

"Hostigar a menores, a niños y niñas que están en una situación de absoluta vulnerabilidad es inhumano, indecente e inaceptable", ha afirmado Fernández, que ha expresado su satisfacción por "la rápida y contundente actuación del delegado del Gobierno, Francisco Lucas, para hacer cumplir la ley".

Finalmente, el portavoz nacional de Inmigración, Interior y Seguridad de Vox, Samuel Vázquez, ha afirmado este miércoles que "los centros de menores son experimentos sociológicos fracasados en toda Europa que ponen en riesgo a nuestros barrios".

Por su parte, el presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, que también ha comparecido cerca del centro de menores de Santa Cruz, ha denunciado que el delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, al que se ha referido como el delegado de la "Amnistía de Puigdemont y mamporrero de Pedro Sánchez, ha impedido con órdenes ilegales que Vox pudiera hacer una declaración a medios para defender lo que es correcto: el cierre de estos centros y la devolución de los menores a sus países de origen".