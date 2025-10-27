Guerra abierta en la Asamblea de Murcia: PSOE y Vox se alían para cambiar los plenos y fastidiar a López Miras

No es la primera que PSOE y Vox se ponen de acuerdo en la Asamblea Regional para sacar adelante iniciativas, o simplemente para tumbarlas, a pesar de que estos dos partidos están en las antípodas ideológicas. Pero el consenso alcanzado y conocido este lunes entre los socialistas murcianos y los voxistas en la Región tiene más alcance, ya que supone todo un terremoto en el calendario político y parlamentario en la comunidad.

Ambas formaciones se han unido nuevamente para que los plenos de la cámara autonómica se celebren los miércoles y los jueves, lo que obliga a cambiar la celebración del Consejo de Gobierno en el Palacio de San Esteban, que lleva años produciéndose en esta jornada. Además, en virtud de este acuerdo, según han podido saber fuentes consultadas por LA RAZÓN, se reducirían el número de mociones semanales a debate, por lo que se pasaría de 10 a 6 y solo en horario de mañana, cuando hasta la fecha se han celebrado en horario de mañana y de tarde. Este nuevo calendario se aplicaría para el nuevo periodo de sesiones correspondiente a 2025 y 2026.

El portavoz del Partido Popular en la Asamblea, Joaquín Segado, ha asegurado que se trata de una “deslealtad” y que este acuerdo “rompe la proporcionalidad surgida en las urnas”, algo que no ha ocurrido, según Segado, “en los 43 años del Estatuto de Autonomía”. Los populares creen que esta estrategia de “pinza” de ambas formaciones es la prueba evidente de que “el único cordón sanitario es el que el PSOE y Vox trazan juntos contra el que consideran su único enemigo común: el Partido Popular”.

Todo esto ocurre tras prácticamente dos meses de bloqueo institucional en la cámara autonómica, algo que celebran los socialistas murcianos. Su portavoz parlamentaria, Carmina Fernández, ha valorado este acuerdo y se ha felicitado de que "por fin se haya iniciado el periodo ordinario de sesiones", a la vez que ha asegurado que "ha costado bastante iniciar este proceso, porque al Partido Popular no le interesa el altavoz que representa la Asamblea Regional de Murcia”. Desde el PSRM creen que este consenso con los de Antelo revela “la soledad” del PP en el hemiciclo y ha dicho que “la Asamblea es incómoda para López Miras, porque aquí se ponen de manifiesto los problemas reales de la ciudadanía, que su Gobierno sigue sin resolver”.

La lectura que hacen desde Vox en la Región de Murcia es bien distinta. La formación dirigida por José Ángel Antelo siempre ha criticado el funcionamiento de la cámara autonómica y han exigido, además, cambios en el reglamento. De hecho, muchos de sus diputados siempre han manifestado la poca actividad parlamentaria que tiene la Asamblea Regional, que consideran que está ‘secuestrada’ por el bipartidismo. El presidente provincial de esta formación, José Ángel Antelo, ha asegurado que “hay mucho atraso y mucho trabajo por hacer" y ha advertido que Vox "va a impulsar todas las medidas necesarias para recuperar el tiempo perdido y, sobre todo, para dar solución a los problemas de la Región de Murcia, que llevan tanto tiempo sin atenderse”.

En relación a la supuesta “pinza” entre PSOE y Vox para desestabilizar al Partido Popular, Antelo ha dicho: “veo al Partido Popular muy nervioso, llevan días repitiendo lo mismo por toda España, pero no hay nadie que se crea esos acuerdos. “Los únicos que hemos presentado querellas contra el PSOE hemos sido nosotros”, ha destacado el líder voxista murciano.

Una guerra abierta entre las diferentes formaciones políticas con representación en la Asamblea que, lejos de aplacarse, parece que va ‘in crescendo’, lo que augura un periodo de sesiones ‘caliente’ para los próximos meses y para lo que resta de legislatura.