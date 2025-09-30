Acceso

Llega el temporal a la Región de Murcia este martes

Fuertes tormentas de madrugada y descenso de las temperaturas

Una mujer se protege de la lluvia con un chubasquero, en la calle Trapería de Murcia
Una mujer se protege de la lluvia con un chubasquero, en la calle Trapería de MurciaMarcial GuillénAgencia EFE
  • A. Molina
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 30 de septiembre, cielos muy nubosos con precipitaciones débiles a moderadas, que podrían ser localmente fuertes o muy fuertes de madrugada, tendiendo a disminuir la nubosidad y remitir las precipitaciones al final del día.

Las temperaturas registrarán pocos cambios y los vientos soplarán flojos variables.

En concreto, se esperan 20 grados de temperatura mínima y 26 de máxima en Cartagena; 12 de mínima y 22 de máxima en Caravaca de la Cruz; 17 de mínima y 25 de máxima en Lorca; 14 de mínima y 21 de máxima en Yecla; y 18 de mínima y 26 de máxima en la ciudad de Murcia.

