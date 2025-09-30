Llega el temporal a la Región de Murcia este martes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 30 de septiembre, cielos muy nubosos con precipitaciones débiles a moderadas, que podrían ser localmente fuertes o muy fuertes de madrugada, tendiendo a disminuir la nubosidad y remitir las precipitaciones al final del día.

Las temperaturas registrarán pocos cambios y los vientos soplarán flojos variables.

En concreto, se esperan 20 grados de temperatura mínima y 26 de máxima en Cartagena; 12 de mínima y 22 de máxima en Caravaca de la Cruz; 17 de mínima y 25 de máxima en Lorca; 14 de mínima y 21 de máxima en Yecla; y 18 de mínima y 26 de máxima en la ciudad de Murcia.