Llegan las primeras heladas a la Región de Murcia

Frío generalizado y cielos despejados este viernes

Una masa de aire ártico adelanta el invierno, con máximas de menos de 10ºC y heladas durante 48 horas, según eltiempo.esEuropa Press
    A. Molina
Frío, mucho frío. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 21 de noviembre, cielos despejados. Además, las temperaturas sufrirán un descenso generalizado. Se esperan heladas débiles en el norte de la región.

La Aemet ha establecido aviso amarillo por fenómenos costeros en el Campo de Cartagena y Mazarrón de 5.00 a 12.00 horas.

En concreto, se esperan 12 grados de temperatura mínima y 16 de máxima en Cartagena; 1 de mínima y 12 de máxima en Caravaca de la Cruz; 5 de mínima y 15 de máxima en Lorca; 2 de mínima y 10 de máxima en Yecla; y 8 de mínima y 16 de máxima en la ciudad de Murcia.

