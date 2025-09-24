Acceso

Lluvia y descenso de las temperaturas este miércoles en la Región de Murcia

Tiempo otoñal para una jornada en la que los vientos soplarán flojos

Europa Press
    A. Molina
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 24 de septiembre, cielos con intervalos nubosos, sin descartar chubascos ocasionales durante la primera mitad del día, y nubes bajas y brumas matinales.

Las temperaturas permanecerán sin cambios o irán en ligero descenso y los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a soplar del sureste a partir de mediodía.

En concreto, se esperan 19 grados de temperatura mínima y 27 de máxima en Cartagena; 11 de mínima y 24 de máxima en Caravaca de la Cruz; 17 de mínima y 25 de máxima en Lorca; 13 de mínima y 25 de máxima en Yecla; y 16 de mínima y 26 de máxima en la ciudad de Murcia.

