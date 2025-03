López Miras abre una vía al pacto con Vox: Murcia no acogerá más menas y pide a la UE cambios en el Pacto Verde

El Gobierno de la Región de Murcia ha abierto una vía a un posible pacto con Vox para aprobar los Presupuestos de 2025, siguiendo la misma senda de la Comunidad Valenciana. En un contacto con los medios de comunicación, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha apelado al "sentido común" en la negociación presupuestaria, y ha insistido en que en un proceso de negociación, tiene que haber "cesiones" de ambas partes. "La voluntad del Gobierno es más que evidente y manifiesta". Como parte de esa voluntad, y en línea con las exigencias más recientes de la formación de Santiago Abascal, López Miras ha anunciado que la Región de Mucia rechaza las políticas migratorias del Gobierno de España. "Como no se nos trata con justicia ni igualdad, y estamos sobrepasados en recursos, no podemos ni vamos a acoger a más menores inmigrantes en el reparto que Pedro Sánchez ha pactado con Carles Puigdemont".

El rechazo a la política migratoria, ha dicho el presidente es "absoluto y firme" y ha recordado que llevan meses expresando las dificultades de llegar a un acuerdo con alguien como Sánchez "que no tiene una política migratoria, y que ha pactado algo tan importante como acoger inmigrantes con los separatistas catalanes y prófugos de la justicia". "No somo españoles de segunda ni de tercera", ha insistido el dirigente autonómico.

En esta misa línea, también inquirido por el rechazo de las políticas medioambientales exigidas por Vox, López Miras ha recordado que desde hace tiempo, han manifestado que la Unión Europea "tiene que cambiar la política medioambiental que asfixia al sector primario". En este sentido, ha destacado que zonas como la Región de Murcia padecen este tipo de políticas dado que "somos la huerta de Europa, y producimos más del 25 por ciento de las frutas y hortalizas que exporta España".

Ha insistido en que las políticas del Pacto Verde "asfixian" a los agricultores, ganaderos y pescadores murcianos, y ha apelado a los organismos europeos a implantar las cláusulas espejo y a exigir a los productores de terceros países las mismas condiciones que se exige a los de España. "Hay problema con los fitosanitarios y también con la burocracia. No es normal que el 50% de la normativa de la UE esté destinada a la asfixia de nuestros agricultores", ha remarcado el presidente.

Programa de Lengua Árabe

De la misma manera, y tras la exigencia de Vox Murcia de retirar el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM) de las aulas como una nueva condición para apoyar los Presupuestos, López Miras ha remarcado que se trata de un programa que no es regional, sino que es fruto de un acuerdo internacional del Gobierno de España. "Ni depende ni es competencia de la Región de Murcia. Además, no se destina ni un solo euro a ese programa, por lo que no forma parte de los presupuestos".

En ese sentido, López Miras ha insistido en que el apoyo de las cuentas autonómicas debería depender "de los presupuestos, es de sentido común". "Aprobar algo debe depender de los que se apruebe, que en este caso es cuánto se va a destinar, qué infraestructuras se van a poner en marcha, qué inversión se va a realizar, si se bajan o no los impuestos... cuestiones que sean susceptibles de modificar, y no que dependen de otros asuntos nacionales o partidistas".