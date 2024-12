López Miras afianza su liderazgo en la Región de Murcia ante una oposición rota

El año 2024 que está a punto de terminar se lleva consigo un agitado escenario político que ha marcado en la Región de Murcia todo un cambio de paradigma reforzando la imagen de unos y lastrando la de otros. Sin duda, la figura política que más reforzada sale de este 2024 es el presidente de la Comunidad, el popular Fernando López Miras, quien según el último barómetro del Observatorio Español de Estudios Demoscópicos era el mejor valorado, el más conocido, y quien lograría obtener una mayoría absoluta de celebrarse elecciones autonómicas. Su liderazgo, además, se ha ido reforzando durante todo el ejercicio, después de recibir la visita de otros líderes nacionales como el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, todos ellos para ensalzar el Año Jubilar de Caravaca de la Cruz como uno de los hitos más importantes del año.

Pero más allá de las visitas que haya recibido, no cabe duda de que uno de los aspectos que más ha agitado el tablero político regional ha sido lo ocurrido en las filas de la oposición. Si bien el año empezaba con un gobierno en coalición, apenas duró unos meses, y en verano Vox decidió romper sus pactos con los gobiernos autonómicos y abandonar las vicepresidencias que se habían acordado un año antes. El motivo: la acogida de inmigrantes, razón por la cual los de Santiago Abascal pusieron fin a su relación con el PP.

Mientras Vox cargaba contra los populares por el reparto de inmigrantes, el PP y López Miras informaba al Gobierno central del colapso en los centros de acogida, lo que demostró que la Región es una comunidad solidaria, pero a la vez evidenciaba la falta de recursos disponibles y el abandono por parte del Estado.

Dicha ruptura con Vox permitió a López Miras recuperar el mando sobre algunas de las principales carteras del Gobierno murciano, como lo fueron Fomento e Infraestructuras y Ordenación del Territorio, áreas claves en un asunto tan relevante para la Región deMurcia como lo es el Mar Menor.

Desde ese momento, la pugna por reformar la Ley del Mar Menor volvía a abrir un nuevo conflicto entre los partidos, quienes hasta el momento hacían ver cierta sintonía, pero que poco a poco han ido enfriando sus relaciones hasta tal punto de no contar con un acuerdo para salvar los presupuestos del año que viene.

De hecho, el viernes se publicó en el BORM la orden por la que se anunciaba la prórroga de las cuentas de 2024, todavía sin conocer el techo de gasto, y con unas negociaciones que no terminan de convencer a ninguna de las dos partes. Desde el PP afirman que los presupuestos son «continuistas» a los de 2024, por lo que piden el apoyo de Vox, desde donde insisten en que López Miras deberá convocar elecciones si no los saca adelante.Este punto, no obstante, ha quedado descartado por el propio presidente regional.

Otro de los puntos que ha otorgado más ventaja política en la Región a López Miras ha sido el cisma abierto entre las filas del PSRM-PSOE. Con un actual secretario general pendiente de la apertura de juicio oral, el futuro del partido en la Comunidad está en el aire. El actual líder, José Vélez, anunció su intención de optar a la reelección, pero apenas dos semanas después, rectificaba y daba un paso atrás abandonando la carrera por liderar el PSRM.

Un duelo que se batirá finalmente entre cuatro candidatos: Diego Conesa, Txema Almela, Francisco Lucas y Juan José González, quienes han evidenciado la fragmentación del partido en la Comunidad y la pugna por intentar hacer frente al PP de López Miras, consolidado a nivel regional.

Su reciente aparición en la televisión autonómica, cocinando junto a la actriz Pepa Aniorte uno de los postres más tradicionales y emblemáticos de la Región, los cordiales, es otro de los aspectos que acercan al presidente a la población, y lo alejan de las continuas trifulcas parlamentarias que marcan los titulares semanales entre el Gobierno y la oposición.