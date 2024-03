López Miras: «La amnistía será la estocada a la igualdad de todos los españoles»

«Esta va a ser la semana más triste de los últimos 40 años». Así de contundente se pronunció este miércoles el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, en referencia a la votación de la ley de amnistía que tiene lugar mañana en el Congreso de los Diputados, para su posterior remisión al Senado. Unas palabras que ha enfatizado el dirigente autonómico durante la sesión de control al presidente que la Asamblea Regional ha celebrado esta tarde, y en respuesta a la pregunta formulada por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, sobre si «la tramitación de la Ley de Amnistía pone en riesgo el Principio de Igualdad de todos los españoles consagrado en nuestra Constitución». A juicio del presidente, la amnistía va a suponer «la estocada a nuestro ordenamiento jurídico y una gran traición a la Constitución Española de 1978».

Miras ha incidido en que «uno de los principios esenciales y básicos de la Constitución es el principio de igualdad», y ha señalado que el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, ha basado su acción de gobierno en lo contrario. «Es imposible de entender que genere desigualdad, discriminación entre unos territorios y otros, y enfrente a unos españoles frente a otros», dijo en referencia a las infraestructuras y la financiación.

Precisamente, en materia económica, ha sido preguntado por el por el portavoz de Vox, Rubén Martínez Alpañez, sobre las medidas que tomará en caso de que el Estado reserve para sus cuentas la totalidad del déficit permitido. «Podría generar un agujero superior a 115 millones de euros en los presupuestos de la Comunidad».

A esto, López Miras ha pedido al parlamentario que no sean «conformistas» y no «asuman el recorte» económico, y ha exigido que sean «reivindicativos y se planten frente a la injusticia» como lo hace el PP. «No pueden estar ya planteando cómo someterse a la extorsión, al chantaje y al recorte propuesto por la ministra María Jesús Montero. Nosotros hemos elaborado unos Presupuestos rigurosos, serios y avalados por la AiRef, en base al 0,3 por ciento. Ahora nos chantajean diciendo que o aprobamos el 0,1 o nos cierra el grifo. Esto es la ley del embudo, y no lo vamos a permitir». «Pedro Sánchez y los independentistas están cocinando un pacto fiscal que supone más privilegios a Cataluña a costa del esfuerzo de todos los españoles».

López Miras también ha respondido a una pregunta formulada por el portavoz del PSOE, José Vélez, sobre los motivos por los que el Gobierno regional «no haya exigido a las empresas adjudicatarias del transporte sanitario el cumplimiento íntegro del contrato con arreglo a lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas». El presidente ha manifestado que según la auditoría interna del Servicio Murciano de Salud «se están cumpliendo los estándares establecidos en el contrato» y, además, «de forma rigurosa».

También ha puntualizado que en 2023, el servicio de transporte sanitario realizó un total de 741.835 servicios y recibió 133 reclamaciones. «Usted hoy viene a relatar algo que no es real», reprochó a Vélez, a quien acusó de «confundir» a la ciudadanía con su afirmación.

Por último, la diputada del Grupo Mixto, María Marín, ha preguntado por el cumplimiento de la Ley de protección y recuperación del Menor, asegurando que «hoy entran a la laguna más nitratos que nunca», y ha pedido a López Miras que rechace la proposición de Ley de Vox, apoye la que presentó Podemos, y luche por un fondo histórico de compensación a los agricultores y ganaderos como en Doñana.

Ante esto, López Miras le ha recordado que Podemos votó en contra de la Ley del Mar Menor y aseguró que «el 75,5% de las medidas están totalmente ejecutadas o se están ejecutando» y que, por otro lado, el 24,5% restante están «en distintas fases de tramitación».